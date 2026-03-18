Nenadmašni Majkl Džekson, jedna od najvećih zvezda 20. veka, već skoro 17 godina izvodi svoj čuveni moonwalk u nekoj nebeskoj Nedođiji. Još za života kralja popa, koji je iza sebe ostavio bezbroj hitova, kontroverzi i nedostižnih rekorda, ispredale su najrazličitije i najneverovatnije priče, a tek posle iznenadne smrti svet mu je konačno poverovao da je imao vitiligo.

Decenijama su kružile glasine da je namerno izbeljivao kožu jer se "stideo svoje rase". Postojale su i insinuacije da je to činio kako bi postao klon žene kojoj se od malih nogu divio, čuvene Dajane Ros. Međutim, stvarnost je bila drugačija, složenija i – duboko ljudska.

Večiti Petar Pan sa svojim mukama se suočavao u tišini Neverlenda... Naime, sredinom osamdesetih, negde između albuma "Thriller", koji je još harao svetom, i "Bad", kojim je 1987. potvrdio status muzičke ikone, Majkl Džekson saznao je da ima vitiligo.

Majkl Džekson

Hronično oboljenje koje se manifestuje pojavom nepravilnih mlečnobelih mrlja na koži za kralja popa nije bio samo kozmetički problem, već i izvor ogromnog bola, poniženja i emocionalne borbe. Bio je javna ličnost, u tim trenucima najpopularnija na planeti, i činio je sve da sakrije šta se dešava – nosio je odela, rukavice, šešire, tamne naočare, često i maske.

Iako su fanovi verovali da su u pitanju modni momenti, zapravo su te stvari imale ulogu oklopa, štita od surove javnosti koja nije razumela njegovo stanje, ali je zato uvek pronalazila razloge da ga postavi na stub srama.

Njegovim privatnim životom pozabavili su se reditelji dokumentaraca, biografi i razni "fenomenolozi", a čini se da se i dalje – ništa ne zna. Čak je i Majklova prerana smrt dugo bila obavijena velom tajne, iako je u zvaničnom policijskom izveštaju navedeno da je nastupila usled zastoja srca, do čega je dovelo akutno trovanje anestetikom propofolom u kombinaciji sa drugim sedativima.

Mnogi su ostali zatečeni i rezultatima obdukcije. Slavni pevač imao je strašne rane i ožiljke po celom telu. Cela koža bila mu je "išarana", čime je, posle višedecenijskih spekulacija, potvrđeno da je zaista imao vitiligo. Koristio je razne kreme, ali nije pomoglo – problem se pogoršavao i širio. Niko mu nije verovao kada je o tome govorio, svi su smatrali da kožu izbeljuje iz čistog hira. No, pretpostavlja se da su, u nekom trenutku, pokušaji da se na taj način izbori sa ovim oboljenjem prerasli u opsesiju.

Iako ga pamtimo sa gustom crnom kosom, najčešće kovrdžavom, Majkl Džekson bio je ćelav i nosio je perike od 1984. godine. Sve je to bila posledica nezgode na setu snimanja spota za "Pepsi", kada se kosa slučajno zapalila. Zadobio je opekotine trećeg stepena na potiljku, koje su prošle skoro do lobanje, izazvavši višestruke zdravstvene probleme i nesnosne bolove. Imao je, navodno, nekoliko operativnih zahvata kako bi podstakao rast kose.

Istetovirao je šiške na čelu, kako bi preko njih mogao da nosi periku. Osim toga, usne su mu bile trajno tetovirane crvenom bojom, a brojne estetske korekcije i anoreksija trajno uništile njegovo telo.

Vitiligo nije bio jedini poremećaj s kojim se Džekson suočavao. Dve godine pre smrti objavljeno je da boluje i od lupusa, koji mu je dijagnostikovan 1983, kao i da su operacije nosa – za koji su mnogi verovali da će mu na kraju otpasti – bile neophodne, jer su se na tom delu lica stvarale žive rane, kao posledica hronične autoimune bolesti za koju ne postoji lek.

Kralj popa suočavao se sa raznim kritikama na račun svog lika, dela i tela, ali tek je obdukcija pokazala da je bio čovek od krvi i mesa, koji se tiho borio sa svojim zdravstvenim problemima i pokušavao da sakrije ožiljke koje su mu ostavljali.

Majkl Džekson

Sećamo ga se, naravno, i iz vremena dok je bio tamnoput, u "originalnom" izdanju, kada je još kao dečak počeo da gradi karijeru sa braćom u grupi "The Jackson 5". A baš ovih dana internetom kruži jedna fotografija nastala 1978. godine, pre plastičnih korekcija, "Pepsi" incidenta i vitiliga...

