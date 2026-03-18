Američki glumac Edi Marfi (64) poznat je javnosti po uspešnoj karijeri, kao i po burnom ljubavnom životu. Imao je brojne veze, stvorio veliku porodicu i godinama je punio naslovne strane svetskih medija raznim skandalima.

Danas je otac 10 dece sa pet različitih žena, a u međuvremenu je postao i deda. Iako bi mnogi takav život povezali sa haosom, on često ističe da mu je porodica najveći prioritet i da se trudi da bude prisutan u njihovim životima. Bio je dva puta oženjen.

Prva žena mu oprostila prevaru

Njegova najduža i najpoznatija veza bila je sa manekenkom Nikol Mičel Merfi, sa kojom je dobio ćerku Bri 1989. godine, samo četiri meseca nakon što je dobio sina Erika iz veze sa Polet Maknili. Izgleda da Nikol ovo nije smatrala problematičnim, a krajem 1990. godine Edi je dobio sina Kristijana sa glumicom Tamarom Hud.

Edi Marfi i Nikol Mičel Marfi u braku su dobili petoro dece

Nikol je rodila sina Majlsa krajem 1992. godine, a par se venčao na današnji dan 1993. godine. Bili su u braku do 2005. godine i zajedno su imali petoro dece. Pored pomenute ćerke Bri i sina Majlsa, imaju i ćerke Šejn, Zolu i Belu. Nakon razvoda, ostali su u dobrim odnosima, što je retkost u svetu poznatih ličnosti.

Tražio test očinstva

Jedna od najkontroverznijih epizoda njegovog ljubavnog života vezana je za pevačicu Mel Bi iz grupe Spajsi Grls. Bili su kratko zajedno 2006. godine, a njihova priča se burno završila, baš kada je Mel zatrudnela. Pevačica je otkrila da su planirali dete, zbog čega je bila još više šokirana Edijevom reakcijom kada je saznao da je trudna. Javno je izjavio da nije siguran da je dete njegovo i zatražio je DNK test, što je izazvalo veliki skandal.

Mel Bi Foto: Toby Shepheard, PA Images / Alamy / Profimedia

„Ne znam čije je dete dok se ne pojavi i ne uradimo test. Ne bi trebalo ništa prerano da zaključujemo“, rekao je Edi novinarima.

Test je kasnije potvrdio očinstvo, a cela situacija se pretvorila u jednu od njegovih najsramnijih javnih epizoda.

Njegova izjava je razorila Mel Bi, koja je rodila devojčicu, Anđeo Ajris, 3. aprila 2007. godine, na Edijev 46. rođendan. Novopečena majka je bila presrećna, ali istovremeno i razočarana medijskim skandalom koji je usledio nakon glumčevih reči.

Ćerka Edija Marfija i Mel Bi je sada muškarac

Edi godinama nije bio uključen u život svoje ćerke, iako ju je finansijski podržavao, ali je Mel Bi prošle godine otkrila da je njihova veza procvetala i da Edi sada ima kontakt sa njegovom ćerkom, koja se više ne identifikuje kao žena već kao transrodni muškarac.

Srećan u ljubavi

Edi Marfi je od 2012. godine u vezi sa glumicom Pejdž Bučer

Glumac je od 2012. godine u vezi sa glumicom Pejdž Bučer, sa kojom ima ćerku Izi i sina Maksa. Par se venčao 2024. godine nakon 12 godina zabavljanja, i uprkos tome što ima mnogo partnerki i 10 dece, poslednjih godina se smirio i posvetio porodici, pa se više ne povezuje sa brojnim dramama koje su ga nekada pratile.

