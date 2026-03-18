Tenzije između kraljice i vojvode od Jorka traju decenijama - on ju je navodno nazivao "nedovoljno aristokratskom", pa čak i pokušao da spreči njeno venčanje sa Čarlsom. No, u jeku skandala sa Epstinom, čini se da je Kamila napokon dočekala svojih pet minuta.

Kada je kraljica Kamila ranije ove nedelje održala snažan govor u odbranu žrtava i preživelih nasilja i zlostavljanja, njena izjava da "stojimo uz vas" odjeknula je snažnije nego ikad. Kraljica je zasigurno bila itekako svesna da bi se njene opaske mogle protumačiti kao prikrivena aluzija na slučaj Džefrija Epstina i navodnu ulogu njenog devera, osramoćenog princa Endrua. No, s obzirom na njihov dugogodišnji razdor koji datira mnogo pre Epstinovog skandala, teško da će zbog ovog potencijalnog "napada" izgubiti ijedan minut sna.

Kraljica Kamila nosi torbicu Lady Dior

Neuspešan pokušaj sprečavanja venčanja

Prema rečima kraljevske biografkinje Andžele Levin, Kamila je smatrala da je Endru "mogao učiniti više" kako bi podržao nju i Čarlsa kao par u vreme kada je, nakon smrti princeze Dajane, javno mnjenje bilo snažno okrenuto protiv njihove veze. U svojoj knjizi "Kamila: Od izopštenice do kraljice supruge", Levinova je tvrdila da je Endru išao toliko daleko da je 2005. godine čak pokušao da nagovori pokojnu kraljicu Elizabetu Druga da otkaže njihovo venčanje.

"Njegovo ponašanje postalo je jako, jako negativno i izuzetno neprijatno kada nije dobio ono što je želeo", tvrdio je jedan izvor, dodajući kako je Endru navodno smatrao da Kamila "nije dovoljno aristokratska i da joj se ne može verovati".

Nikada mu nije oprostila

Navodno je bio "prilično otrovan, zao i vrlo neprijatan prema Kamili", dodao je izvor, ističući da je "ostao toliko neprijateljski nastrojen prema njenom prihvatanju u porodicu da je upitno da li mu je to ikada oprošteno".

Princ Endru i žena žrtva trgovine ljudima

Pukotine su se s godinama očigledno samo širile, pa se Kamila tako 2018. godine uopšte nije pojavila na venčanju Endruove ćerke, princeze Evgenije i Džeka Bruksbenka u kapeli Svetog Đorđa. Kao izgovor poslužila joj je ranije dogovorena poseta osnovnoj školi Kreti, smeštenoj u blizini Balmorala. Iako su njeni prijatelji tada insistirali na tome da Kamila, koja je navodno Evgeniji poslala rukom pisano izvinjenje, nikoga nije "bojkotovala", njene napetosti sa Endruom i Sarom Ferguson bilo je teško ignorisati.

Političke igre unutar porodice

Izvori su kraljevskom stručnjaku Ričardu Keju otkrili da je Kamila zamerala Endruu što se nije zauzeo za nju i Čarlsa kada su se borili za kraljevsko odobrenje njihove veze.

"Kamila je uvek osećala da je Endru mogao učiniti više. Kraljica ga je slušala i mogao je pomoći bratu u trenutku kada je imao jako malo saveznika unutar porodice. Zapravo, išao bih toliko daleko i rekao da je bio izrazito beskoristan kada bi njegova podrška princu i njoj značila jako puno. Kad se osvrnemo na vreme kada je bilo vrlo malo javnih simpatija za Čarlsa i Kamilu, ako ne i otvoreno neprijateljstvo, to je bio klasičan primer Endruove političke igre. Kamila to nije zaboravila", otkrio je jedan izvor.

