Bivša vojvotkinja od Jorka, Sara Ferguson, suočava se sa mogućnošću da izgubi prestižno priznanje „Sloboda grada Jorka“ zbog burnih reakcija javnosti na njene veze sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Sporno priznanje pod lupom

Fergusonova je ovo priznanje dobila još 1987. godine, kao poklon povodom venčanja sa tadašnjim suprugom, princom Endruom. Međutim, gradski odbornici Jorka sada razmatraju da joj to priznanje oduzmu, a glasanje je zakazano za 26. mart.

Odluka dolazi nakon otkrića da je Fergie održavala kontakt sa Epstajnom i nakon što je javno tvrdila da s njim više nema nikakve veze. U jednom mejlu iz 2011. godine nazvala ga je „vrhunskim prijateljem“, i to tri godine nakon njegove presude za podvođenje maloletnice.

Pritisak javnosti i političara

Liderka laburista u Jorku, Kler Daglas, ranije je izjavila da je neprihvatljivo da bilo ko povezan sa gradom bude dovođen u vezu sa Epstajnom.

Predlog koji će se naći pred odbornicima poziva se na zakon iz 1972. godine i predviđa formalno oduzimanje statusa počasnog građanina koji je Fergusonova dobila pre gotovo četiri decenije.

Već viđen scenario

Slična sudbina već je zadesila njenog bivšeg supruga, princa Endrua, kome je ovo priznanje oduzeto 2022. godine nakon glasanja gradskog veća. On je takođe izgubio brojne kraljevske titule i javne funkcije zbog svojih veza sa Epstajnom, iako je uvek negirao bilo kakvu krivicu.

Finansijski problemi i kontroverze

Mejlovi koji su isplivali u javnost otkrivaju i da je Fergusonova tražila od Epstajna da finansira luksuzna putovanja za nju i njene ćerke, u vreme kada se suočavala sa ozbiljnim finansijskim problemima i bila na ivici bankrota.

Uprkos svemu, ona nikada nije optužena za bilo kakvo krivično delo u vezi sa Epstajnom.

Odluka koja sledi

Vanredna sednica Gradskog veća Jorka, koja će se održati u zgradi Guildhall, ima samo jednu tačku dnevnog reda – upravo glasanje o oduzimanju ovog priznanja. Ishod bi mogao dodatno da utiče na reputaciju bivše članice britanske kraljevske porodice, koja je već godinama u centru brojnih kontroverzi.