Televizijski voditelj i dugogodišnje zaštitno lice britanskog novinarstva, Džon Stapleton, ostavio je bogatstvo vredno oko 4,5 miliona funti svom sinu, pokazuju zvanični dokumenti objavljeni nakon njegove smrti.

Nasledstvo pripalo sinu

Prema ostavinskim papirima, ukupna vrednost njegove imovine iznosila je više od 5,5 miliona funti, ali je nakon pokrivanja dugova i troškova smanjena na 4.544.801 funtu. Kako je njegova supruga, poznata voditeljka Lin Vud, preminula 2020. godine, kompletno bogatstvo pripalo je njihovom sinu Niku.

Džon Stapleton Foto: PA / PA Images / Profimedia

Njihov naslednik, Nik Stapleton, i sam je uspešan televizijski novinar i poznat po radu na emisiji o prevarama i potrošačkim problemima.

Borba sa bolešću

U poslednjim godinama života otvoreno je govorio o svojoj borbi sa Parkinsonovom bolesti, priznajući da mu je bolest otežavala govor i svakodnevno funkcionisanje.

„Govor je ono od čega sam živeo gotovo 50 godina… frustrirajuće je kada morate stalno da se ponavljate“, rekao je u jednom od svojih poslednjih intervjua, dodajući da pokušava da ostane pozitivan uprkos dijagnozi.