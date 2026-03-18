Čuveni reditelj i Tragač iz kviza "Potera", Milorad Milinković, umro je na Božić prošle godine, a sada se oglasila njegova bivša supruga i spomenula ga na veoma bitan i bolan datum.

Naime, on bi danas proslavio 61. rođendan, a tim povodom se oglasila njegova bivša supruga, glumica Jelena Đukić.

Jelena je na svom Instagram profilu podelila dirljivu fotografiju Milorada i njihove ćerke Divne, upotpunjenu datumom i emotikonom srca, što je izazvalo snažne emocije u javnosti.

Milorad Milinković Foto: Printscreen/Instagram/motokulturica

- 18. mart, napisala je kratko Jelena.

Podetimo, eeditelj, scenarista i tragač popularne "Potere" Milorad Milinković Debeli preminuo je 7. januara, iznenada u crkvenoj porti u 60. godini.

"Godišnjica je obeležena u krugu porodice i njegovih prijatelja. Javnost nismo imali potrebu da obaveštavamo i ne bih rekla da je on zaboravljen. Dok smo kćerka Divna i ja još ovde, sigurna sam da neće biti zaboravljen", govorila je Jelena za Blic nakon prve godišnjice bez voljenog umetnika.

Milorad Milinković Debeli preminuo je iznenada u 60. godini Foto: Damir Dervisagic

Milinković je bio bivši pevač, kantautor, di-džej i fudbalski komentator, kao i vokal i gitarista rok grupe Morbidi i Mnoći i kasnije član bendova Big seks i Zmajevi.

Rođen je u Beogradu gde je završio Matematičku gimnaziju 1983. godine. Akademiju umetnosti upisao je u Novom Sadu gde je i diplomirao 1991. godine na odseku režija. Milinković je autor je i dve knjige: "Fantom tramvaj" i "Čudnovati doživljaji mog prijatelja Sime".

Ne propustiteKultura"Milorad će da živi kroz svoje dete", Jelena Đukić o Milinkoviću i njihovoj jedinici: "Sad sam joj potrebnija nego ikad"
Reditelj, scenarista, glumac, pisac, muzičar i televizijsko lice Milorad Milinković
Pop kultura"Ostavila mu je pismo na grudima" Prva ispovest Jelene Đukić nakon smrti Milorada Milinkovića: "Najteže je bilo kad je trebalo njoj da saopštim"
KulturaBivša žena Milorada Milinkovića se oglasila: Poznato mesto i vreme sahrane reditelja
Kultura"Potrudiću se da budem tvojoj ćerki ono što si ti bio meni" Bivša žena Milorada Milinkovića podelila potresne reči koje su odjeknule na društvenim mrežama
Miloš Timotijević govori na komemoraciji Izvor: MONDO