Čuveni reditelj i Tragač iz kviza "Potera", Milorad Milinković, umro je na Božić prošle godine, a sada se oglasila njegova bivša supruga i spomenula ga na veoma bitan i bolan datum.

Naime, on bi danas proslavio 61. rođendan, a tim povodom se oglasila njegova bivša supruga, glumica Jelena Đukić.

Jelena je na svom Instagram profilu podelila dirljivu fotografiju Milorada i njihove ćerke Divne, upotpunjenu datumom i emotikonom srca, što je izazvalo snažne emocije u javnosti.

Milorad Milinković

- 18. mart, napisala je kratko Jelena.

Podetimo, eeditelj, scenarista i tragač popularne "Potere" Milorad Milinković Debeli preminuo je 7. januara, iznenada u crkvenoj porti u 60. godini.

"Godišnjica je obeležena u krugu porodice i njegovih prijatelja. Javnost nismo imali potrebu da obaveštavamo i ne bih rekla da je on zaboravljen. Dok smo kćerka Divna i ja još ovde, sigurna sam da neće biti zaboravljen", govorila je Jelena za Blic nakon prve godišnjice bez voljenog umetnika.

Milinković je bio bivši pevač, kantautor, di-džej i fudbalski komentator, kao i vokal i gitarista rok grupe Morbidi i Mnoći i kasnije član bendova Big seks i Zmajevi.

Rođen je u Beogradu gde je završio Matematičku gimnaziju 1983. godine. Akademiju umetnosti upisao je u Novom Sadu gde je i diplomirao 1991. godine na odseku režija. Milinković je autor je i dve knjige: "Fantom tramvaj" i "Čudnovati doživljaji mog prijatelja Sime".