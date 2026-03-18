Lepotica iz Požarevca uživa u luksuzu nakon razvoda od milionera: Otišla u Indiju, udala se i promenila život iz korena
Nataša Stanković, devojka iz mirnog Požarevca pre više od deceniju otišla je u Indiju gde je stvorila uspešnu karijeru, zasnovala porodicu i promenila život iz korena.
Po dolasku u Indiju, Nataša je brzo zapala za oko modnim agencijama. Njen evropski izgled izdvojio ju je iz mase, a ubrzo su stigle i ponude iz sveta filma. Dok su kamere beležile njenu lepotu, ona je svakodnevno učila jezik, običaje i kulturu. Ubrzo je postala zvezda Bolivuda. Danas uživa u luksuznom životu u Indiji, ali neretko dolazi i u Srbiju gde provodi vreme sa svojom porodicom.
Ljubav sa milionerom
Na jednom glamuroznom događaju upoznala je Hardika Pandju, popularnog indijskog kriketaša i jednog od najplaćenijih sportista u Indiji. Njihova ljubav je planula brzo – usledila je veridba, venčanje i rođenje sina Agastje. Mediji su ih pratili u stopu, nazivajući ih savršenim parom.
Posle četiri godine braka, Nataša i Hardik su objavili da se razvode.
“Blagosloveni smo Agastjom, koji ostaje centar naših svetova.” poručuli su nakon razvoda.
Uspon u karijeri
Lepa Požarevljanka je u Indiju došla davne 2012. godine radivši kao model, a godinu dana kasnije dobila je ulogu u bolivudskoj političkoj drami "Satyagraha", što je bila prekretnica u njenoj karijeri. Nakon toga pojavila se i u indijskom rijaliti šou "Veliki gazda", kao i u njihovoj verziji emisije "Ples sa poznatima".