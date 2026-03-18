Slušaj vest

Bivši suprug Ejmi Vajnhaus, Blejk Filder-Sivil, prvi put u godinama govori o turbulentnoj vezi sa pevačicom i svom odnosu prema njenoj preranoj smrti u 2011. godine.

Priča o ljubavi i zavisnosti

Filder-Sivil, sada star 43 godine, bio je dugo viđen kao „krivac“ za pad Vajnhaus u svet droge i alkohola, ali on sada ističe da je pogrešno svaljivati svu odgovornost na njega.

„Ejmi je imala sopstvenu volju. Ona je radila ono što je želela,“ rekao je u intervjuu za podcast "We Need to Talk". Iako je priznao da je uveo Vajnhausu heroin, tvrdi da su njih dvoje postali zavisnici zajedno, a njena zavisnost je bila najgora dok je on bio u zatvoru zbog tuče u baru.

Foto: We Need To Talk/youtube

Prvi susret i brak

Par se upoznao oko 2001. godine u jednom londonskom pabu, a kasnije je njihova turbulentna veza inspirisala album Back to Black iz 2006. godine. Venčali su se 2007. u Majamiju, a brak je završen 2009. godine, iako su ostali u kontaktu.Pevačicin bivši opisuje ljubav sa Ejmi kao odvojenu od zavisnosti: „Naša ljubav nije imala nikakve veze sa drogom, i droga nije imala veze sa našom ljubavlju.“

Suočavanje sa tragedijom

Kada je Ejmi preminula od slučajne trovanja alkoholom 2011. godine, Filder-Sivil je bio u zatvoru i nije mogao da prisustvuje sahrani. Ističe da je svakodnevno brinuo o njoj dok je bio u zatvoru i da ju je pokušavao zaštititi. Njegovo žaljenje i osećaj nemoći nakon njene smrti ostavili su dubok trag, posebno dok je bio „osramoćen“ u medijima.

Ejmi Vajnhaus Foto: We Need To Talk/youtube

Danas je čist i trezan, u srećnoj vezi, i smatra da bi Vajnhaus bila „presrećna“ zbog njegovog oporavka. On naglašava da više ne želi da se krivica za tragediju svaljuje samo na njega: „Bili smo mladi zavisnici u to vreme. Nismo bili zavisnici na početku, postali smo, i to se moglo desiti bilo kome.“

1/6 Vidi galeriju Ejmi Vajnhaus Foto: Profimedia

Njegov iskreni intervju donosi novu perspektivu na život i borbu jedne od najtalentovanijih pevačica svog vremena, podsećajući na kompleksnost ljubavi, zavisnosti i odgovornosti.