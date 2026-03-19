Glumac Kilijan Marfikojeg ćemo uskoro gledati u epskom finalu sage o "Peaky Blindersima" u ulozi kultnog Tomija Šelbija, otkrio je da je izazvao incident na aerodromu kada je ukrao rekvizit sa seta.

Kilijan je rešio da "oslobodi" jednu čauru, na kojoj je pisalo "Tomi". Kada je stigao na aerodrom, zaboravio je da se metak nalazi na dnu torbe, zbog čega je nastao haos.

Scena iz serije Peaky Blinders Foto: BRITISH BROADCASTING CORPORATION (bbc) - Album / Album / Profimedia

"Izazvao sam incident, došli su s puškama i uperili ih u mene", pričao je glumac koleginici iz filma, da bi potom otkrio da je priča imala srećan kraj i da je uspeo da stigne na avion, ali i dobije metak nazad.

