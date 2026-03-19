Princeza Šarlin ovih dana je ponovo u centru modne pažnje, a u tome joj je "asistirala" kreacija sa potpisom kuće "Armani", šik i ležerna u isto vreme, u kojoj je doslovno blistala na prestižnoj "Michelin Guide" ceremoniji u Monaku.

"Oličenje elegancije i gracioznosti!", "Kad bi samo Armani mogao da je vidi..." Ne možemo da nabrojimo sve komplimente kojima na društvenim mrežama obasipaju junakinju ove modne priče, ali to je svakako čest slučaj kada se negde pojavi princeza Šarlin.

Kombinacija u kojoj je blistala na dodeli "Michelin Guide" nagrada nikog nije ostavila ravnodušnim, a ako još niste videli šta je tom prilikom nosila – i vi ćete ostati bez teksta. U pozitivnom smislu.

Princeza Šarlin i princ Albert Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

U zlatu od glave do pete, kako i priliči prvoj dami Monaka. Njen prefinjen i besprekoran stil ponovo je došao do izražaja, u punom smislu i sjaju, budući da se pojavila u zlatu od glave do pete. Upravo tom metalik nijansom odisalo je svileno odelo prestižne italijanske kuće, ispod koje se nazirala bluza sa izvezenim kristalima. Ne bi se svako usudio...

Savršenom utisku doprinosi i kroj, oslobođen strogih i oštrih liniju. Sako i pantalone nisu pratili siluetu, već su bili nešto šireg kroja, u duhu osamdesetih, a stajling je upotpunila torbicom iste boje (i istog brenda), kao i elegantnom frizurom. Društvo na prestižnom događaju, na kojem su se dodeljivale nagrade najboljim kuvarima i restoranima, pravio joj je suprug, princ Albert.

Biće ovo uzbudljiva nedelja za Grimaldijeve. Već za vikend cela dinastija okupiće se na tradicionalnom Balu ruža, jednom od najznačajnijih događaja u kalendaru Monaka, i jedva čekamo da vidimo kakvu je toaletu princeza Šarlin pripremila za tu glamuroznu priliku. Sigurni smo da nas neće razočarati.

