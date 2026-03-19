da li je se sećate?

Amanda Sejfrid je jedna od onih glumica čije ime i lice prepoznajemo istog trenutka, bilo da je se sećamo kao simpatično zbunjene Karen u kultnoj komediji "Opasne devojke" ili kao ambiciozne Sofi koja traži oca uz hitove grupe ABBA. Ipak, put od tinejdžerske zvezde do glumice nominovane za Oskara i nagrađene Emijem otkriva priču o izuzetnom talentu, upornosti i, što je najzanimljivije, o ženi koja je svesno odabrala život daleko od bleska Holivuda, na mirnoj farmi okruženoj prirodom.

Rođena 3. decembra 1985. u Alentaunu, u Pensilvaniji, kao ćerka medicinske sestre i apotekara, Amanda je rano pokazala interesovanje za scenu. Sa jedanaest godina počela je da radi kao dečji model, a sa petnaest je zakoračila u svet glume ulogama u popularnim američkim sapunicama. Iako je planirala da upiše studije na Univerzitetu Fordam, sudbina je imala drugačiji plan.

Uspeh koji je obeležio generaciju

Presudna je bila 2004. godina, kada je dobila ulogu u filmu koji će obeležiti celu generaciju. Iako je prvobitno bila na audiciji za ulogu Redžine Džordž, producenti su u njoj prepoznali savršenu Karen Smit za film Mean Girls (Opasne devojke). Njena izvedba naivne, ali dobrodušne devojke donela joj je svetsku slavu i MTV filmsku nagradu za najbolji filmski tim, koju je podelila sa Lindzi Lohan, Rejčel Mekadams i Lejsi Šaber. Vrata Holivuda bila su joj širom otvorena.

Nakon početnog uspeha, Sejfridova je pažljivo birala uloge, pokazujući zavidnu glumačku svestranost. Prvi veliki korak ka statusu glavne glumice napravila je 2008. godine ulogom Sofi u mjuziklu Mamma Mia!, gde je pevala i glumila uz rame sa Meril Strip. Film je postao globalni fenomen, a Amanda je osvojila srca publike širom sveta. Usledile su raznolike uloge u romantičnim dramama i trilerima.

Priznanja kritike i transformacije

Svoju sposobnost za dublje, dramske uloge potvrdila je kao Kozet u filmskoj adaptaciji mjuzikla "Jadnici" (Les Misérables) iz 2012, a vrhunac kritičkog priznanja stigao je sa filmom Mank (2020) Dejvida Finčera. Njena interpretacija glumice Marion Dejvis donela joj je prvu nominaciju za Oskara i Zlatni globus za najbolju sporednu žensku ulogu.

Amanda Sejfrid na filmskom festivalu u Veneciji Foto: LiveMedia / ddp USA / Profimedia

Dve godine kasnije, potpuno transformisana, otelovila je osramoćenu preduzetnicu Elizabet Holms u miniseriji The Dropout, za šta je nagrađena Emijem i Zlatnim globusom. Time je definitivno potvrdila svoj status jedne od vodećih glumica svoje generacije, a uspeh je nastavila i projektima poput hvaljene muzičke drame "Testament En Li" (The Testament of Ann Lee).

Život na farmi u Ketskilsu

Dok joj je karijera cvetala, Amanda Sejfrid je gradila život koji je potpuna suprotnost holivudskom glamuru. Sa suprugom, glumcem Tomasom Sadoskim, i njihovo dvoje dece, ćerkom Ninom i sinom Tomasom, živi na farmi u ruralnom delu Njujorka, u planinskom području Ketskil. Tamo, okružena konjima, kozama, kokoškama i psima, pronalazi mir i ravnotežu.

"Preselila sam se na selo davno pre nego što sam zasnovala porodicu. Ostati ovde bila je najbolja odluka za privatnost, mir i prirodu”, izjavila je za Forbs.

Njen dom, kamena seoska kuća, postao je njeno utočište gde se, kako kaže, oseća srećnije u blatnjavim čizmama dok hrani životinje nego na crvenom tepihu. Ovaj svesni odmak od Holivuda omogućava joj da ostane prizemljena i posvećena porodici, prihvatajući uloge samo onda kada smatra da su "nemoguće za propuštanje".

Amanda Sejfrid sa suprugom Foto: Profimedia

Iskrenost kao snaga

Osim po ulogama, Sejfridova je poznata i po svojoj otvorenosti o temama o kojima mnogi u Holivudu ćute. Godinama javno govori o svojoj borbi sa anksioznošću i opsesivno-kompulzivnim poremećajem, zagovarajući destigmatizaciju mentalnih bolesti. Svojom iskrenošću pomogla je mnogima da se osećaju manje usamljeno u svojim borbama. Uz to, zajedno sa suprugom, aktivno podržava humanitarne organizacije koje pružaju pomoć deci pogođenoj ratom.

Amanda Sejfrid uspela je da postigne ono o čemu mnogi sanjaju: izgradila je vrhunsku karijeru isključivo na osnovu svog talenta, dok je istovremeno stvorila ispunjen i autentičan privatni život.

Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor