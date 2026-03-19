Mlada manekenka u usponu, Sandej Rouz Urban, dala je veliki intervju za kultni časopis u kojem je na sva zvona nahvalila majku Nikol Kidman kao svoju najveću životnu inspiraciju, dok sopstvenog oca, muzičara Kita Urbana, nije spomenula niti jednom jedinom rečju!

Prema navodima bliskih izvora, kantri muzičar Kit Urban "potpuno je slomljen" nakon onoga što mnogi tumače kao očigledan i bolan udarac njegove najstarije ćerke, Sandej Rouz. Sedamnaestogodišnja manekenka u usponu propustila je da spomene svog oca rokera u velikom intervjuu koji je dala za martovsko izdanje časopisa Elle Australia. Tokom razgovora, Sandej je spremno hvalila svoju majku Nikol Kidman, istakavši je kao jednu od najvećih kreativnih inspiracija u svom životu. Pripisala je pedesetosmogodišnjoj glumici najveće zasluge za buđenje interesovanja prema modelingu, s obzirom na to da je australijska zvezda svoju ćerku još kao sasvim malu devojčicu redovno vodila na modna snimanja.

Najveća inspiracija

"Moja mama je neko ko je oduvek bio neverovatno kreativan i moja najveća inspiracija u životu. Ona je ključni deo svega što radim, " rekla je Sandej Rouz za spomenuti časopis i dodala i kako joj je Nikol udelila nekoliko vrlo mudrih saveta koji su joj uveliko pomogli u manekenskoj karijeri.

"Najvažniji savet koji mi je mama dala u vezi sa industrijom jeste taj da uvek budem tačna", rekla je mlada manekenka, te nahvalila majku i zbog toga što ju je naučila dobrim navikama pri putovanjima.

S druge strane, njen otac Kit nije zaslužio niti jedan jedini pomen. Ovaj intervju je navodno prilično uzdrmao Urbana, a dobro upućen izvor otkrio je za magazin New Idea da je muzičar "jednostavno zanemeo" zbog ovog očiglednog odbacivanja.

Neočekivani javni udarac

"Kit ne zna šta bi rekao, ali se trudi da se hrabro drži. Zna da mora biti strpljiv, ali ovaj najnoviji udarac, izveden tako javno, crno na belo - potpuno ga je zaprepastio," rekao je izvor.

Podsetimo, Kit u javnosti nije viđen u društvu Sandej i njene petnaestogodišnje sestre Fejt Margaret još otkad su on i Nikol u septembru prošle godine šokirali javnost najavom kraja njihovog 19 godina dugog braka. Kao deo brakorazvodne nagodbe, koja je zvanično finalizovana u januaru ove godine, Nikol je zadržala većinsko starateljstvo nad njihovim ćerkama. Prema dogovorenom roditeljskom planu, nagrađivana glumica će sa svojim devojčicama provoditi 306 dana u godini, dok će Kit dobiti svega 59 dana. Zanimljivo je spomenuti da je muzičar poslednji put službeno viđen u javnosti sa svojim ćerkama pre čak 597 dana, u leto 2024. godine, kada su se pojavili na Olimpijskim igrama u Parizu.

Usamljenički život u Nešvilu

Prema pisanju časopisa Woman’s Day, Kit trenutno vodi prilično usamljenički samački život u Nešvilu kada nije sa svojom decom. Strani mediji čak tvrde da je kantri zvezda prekinula sve kontakte sa svima koji su na bilo koji način povezani sa njegovom prošlošću sa Nikol.

Ovo je ogroman kontrast u odnosu na 2018. godinu, kada je Kit u intervjuu za američki ABC News ponosno priznavao koliko obožava da bude otac.

"Jednostavno volim da budem roditelj. Nisam znao da li ću to ikada postati. To je neverovatan osećaj. A to što imam devojčice... Obožavam što imam devojčice. Znate, dolazim iz porodice bez sestara, imam samo jednog brata. Tako da je to bila prilična, ali i jako dobra škola," otkrio je tada.

