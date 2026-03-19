Pevač Enrike Iglesijas retko deli detalje o svom privatnom životu, ali je nedavno obradovao fanove dirljivom fotografijom svoje dece. Snimak prikazuje njegovo četvoro dece kako uživaju zajedno na čamcu, sa blistavo plavom vodom koja se proteže iza njih.

Porodični trenutak daleko od očiju javnosti

Deca Enrikea Iglesijasa i Ane Kurnikove zajedno na brodu Foto: Printscreen/Instagram/enriqueiglesias

Na slici se deca smeše kameri, dok starija ćerka Lusi drži svog najmlađeg brata ili sestru u krilu. Mlađa ćerka Meri se razigrano naslanja na naslon sedišta, uživajući u trenutku opuštene igre. Fotografija otkriva nežnu i toplu atmosferu, gde porodični život očigledno zauzima centralno mesto u Enrikeovom svetu.

Fanovi su brzo komentarisali koliko su deca porasla, napominjući koliko retko pevač deli slike svoje dece u javnosti. Sunčano i opušteno okruženje dodatno pojačava prirodnost trenutka, pokazujući koliko se mališani osećaju slobodno dok uživaju na vodi.

Privatnost

Pogledajte u galeriji fotografije dece poznatog para koje će vam rastopiti srca od miline:

Enrike Iglesijas i Ana Kurnjikova su roditelji četvoro dece: Imaju blizance, sina Nikolasa Iglesijasa i ćerku Lusi Iglesijas, onda su dobili ćerku koja se zove Meri, a 17. decembra 2025. godine dobili su i četvrto dete, čije ime još nisu otkrili.

Enrike i njegova partnerka, bivša teniserka Ana Kurnjikova, dugo su pazili da zaštite privatnost svoje porodice. Par je postao roditelj 2017. godine, kada su dobili blizance – sina Nikolasa Iglesijasa i ćerku Lusi Iglesijas. U januaru 2020. godine, dobili su ćerku Meri, a 17. decembra 2025. godine, dobili su četvrto dete, čije ime još nije otkriveno.

U intervjuu za The Sun 2018. godine, Enrike je sa oduševljenjem govorio o Ani:

„Neverovatno je gledati je kao majku. Neverovatno je videti kako majčinski instinkt funkcioniše.“

