Slušaj vest

Princeza od Velsa očarala je prisutne na raskošnom državnom banketu u zamku Vindzor, organizovanom u čast nigerijskog predsednika Bole Ahmeda Tinubua i njegove supruge.Kejt Midlton je nosila Dajaninu omiljenu tijaru "Ljubavni čvor" i smaragdnu haljinu, pridruživši se kralju Čarlsu i ostatku kraljevske porodice u ugošćavanju nigerijske delegacije. Poseta je obeležena prilagođavanjima zbog svetog meseca ramazana.

Smaragdna haljina i Dajanina tijara

Princeza je za banket u dvorani "Sveti Đorđe" odabrala dugu smaragdnu haljinu visokog okovratnika dizajnera Endrjua Gna, čija je nijansa zelene odgovarala onoj na nigerijskoj zastavi.

U galeriji pogledajte kako je izgledala Kejt Midlton:

1/5 Vidi galeriju Kejt Midlton na banketu u čast nigerijskog predsednika Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia

Izgled je upotpunila tijarom "Ljubavni čvor", koja je bila omiljena pokojnoj Dajani, kao i minđušamakoje su pripadale kraljici Elizabeti II. Na događaj je stigla u pratnji supruga, princa Vilijama, i princa Edvarda.

Ranije tokom dana, prilikom službenog dočeka gostiju u njihovom hotelu u Vindzoru, Kejt se takođe odlučila za diplomatsko odevanje. Nosila je sivi kaput-haljinu mlade britansko-nigerijske dizajnerke Tolu Koker, čijoj je reviji na Londonskoj nedelji mode prošlog meseca prisustvovao i sam kralj. Odevnu kombinaciju zaokružila je sivim šeširom Džejn Tejlor i minđušama pokojne princeze Dajane.

Prilagođavanja zbog svetog meseca

Poseta predsednika Tinubua je prva državna poseta nekog muslimanskog lidera Ujedinjenom Kraljevstvu tokom ramazana u gotovo stotinu godina. Zbog toga što mnogi muslimani poste od zore do zalaska sunca, tradicionalni ručak sa kraljem u zamku nije održan. Veruje se da je nigerijski predsednik privatno prekinuo post pre nego što se pridružio kraljevskoj porodici na večeri.

Kejt Midlton na banketu u čast nigerijskog predsednika Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia

Prva dama Oluremi Tinubu, poznata kao Remi, hrišćanka je i rukopoložena pentekostalna pastorka. Prvi put u novijoj istoriji, pre same večere posluženi su kanapei kako bi se muslimanskim gostima koji nisu stigli da prekinu post ranije osigurao obrok. U zamku je takođe bila pripremljena i soba za molitvu. Ramazanski bajram, kojim se obeležava kraj ramazana, počinje sutra uveče, kada će predsednik i njegova supruga napustiti zemlju.

