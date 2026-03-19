Sa tijarom princeze Dajane i minđušama kraljice Elizabete Kejt Midlton zasijala u dvorani Sveti Đorđe, evo koji se povod krije iza svega (foto)
Princeza od Velsa očarala je prisutne na raskošnom državnom banketu u zamku Vindzor, organizovanom u čast nigerijskog predsednika Bole Ahmeda Tinubua i njegove supruge.Kejt Midlton je nosila Dajaninu omiljenu tijaru "Ljubavni čvor" i smaragdnu haljinu, pridruživši se kralju Čarlsu i ostatku kraljevske porodice u ugošćavanju nigerijske delegacije. Poseta je obeležena prilagođavanjima zbog svetog meseca ramazana.
Smaragdna haljina i Dajanina tijara
Princeza je za banket u dvorani "Sveti Đorđe" odabrala dugu smaragdnu haljinu visokog okovratnika dizajnera Endrjua Gna, čija je nijansa zelene odgovarala onoj na nigerijskoj zastavi.
Izgled je upotpunila tijarom "Ljubavni čvor", koja je bila omiljena pokojnoj Dajani, kao i minđušamakoje su pripadale kraljici Elizabeti II. Na događaj je stigla u pratnji supruga, princa Vilijama, i princa Edvarda.
Ranije tokom dana, prilikom službenog dočeka gostiju u njihovom hotelu u Vindzoru, Kejt se takođe odlučila za diplomatsko odevanje. Nosila je sivi kaput-haljinu mlade britansko-nigerijske dizajnerke Tolu Koker, čijoj je reviji na Londonskoj nedelji mode prošlog meseca prisustvovao i sam kralj. Odevnu kombinaciju zaokružila je sivim šeširom Džejn Tejlor i minđušama pokojne princeze Dajane.
Prilagođavanja zbog svetog meseca
Poseta predsednika Tinubua je prva državna poseta nekog muslimanskog lidera Ujedinjenom Kraljevstvu tokom ramazana u gotovo stotinu godina. Zbog toga što mnogi muslimani poste od zore do zalaska sunca, tradicionalni ručak sa kraljem u zamku nije održan. Veruje se da je nigerijski predsednik privatno prekinuo post pre nego što se pridružio kraljevskoj porodici na večeri.
Prva dama Oluremi Tinubu, poznata kao Remi, hrišćanka je i rukopoložena pentekostalna pastorka. Prvi put u novijoj istoriji, pre same večere posluženi su kanapei kako bi se muslimanskim gostima koji nisu stigli da prekinu post ranije osigurao obrok. U zamku je takođe bila pripremljena i soba za molitvu. Ramazanski bajram, kojim se obeležava kraj ramazana, počinje sutra uveče, kada će predsednik i njegova supruga napustiti zemlju.
