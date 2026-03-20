Mnogi su bili veoma skeptični prema ideji o nastavku kultne serije "Čuvari plaže". S opravdanim razlogom, jer nije to "to" dok preplanuli Mič Bjukenon i neodoljiva SiDžej sa svim svojim atributima ne protrče vrelim peskom... No, kako je Pamela Anderson poslednjih godina u fazi "tranzicije", rešena da status seks simbola ostavi u dalekoj prošlosti, za novu fatalnu "Baywatch" plavušu izabrana je ništa manje atraktivna Bruks Nejder.

Iako njenu ulogu autori serije čuvaju u folderu "strogo poverljivo", a nije izvesno ni da će uopšte biti plava, malo je verovatno da će to biti klon simpatične SiDžej Parker, jer je u pitanju nastavak serije čija je glavna zvezda mlađi Bjukenon, Hobi, sin legendarnog Miča. Bruks Nejder će, u svakom slučaju, paradirati plažom u crvenom kostimu, zaštitnom znaku "Baywatch-a", i nema sumnje da će osvojiti srca novih gledalaca, budući da je već prilično poznato ime u svetu šou-biznisa, a i da na Instagramu ima više od 1,8 miliona pratilaca.

Hoće li zaseniti Pam? Da li je to uopšte moguće? Njeni brojni fanovi tvrde da bi to mogla da učini bez ikakvih problema. Slavnoj kanadskoj glumici, koja je prošla kroz zapanjujuću trasformaciju. verovatno će biti svejedno. Umorna od statusa seks simbola koji je stekla devedesetih upravo zahvaljujući "Čuvarima plaže", Pamela je odlučila da okrene novi list i krene drastično drugačijim putem. Sudeći po reakcijama, napravila je savršen izbor.

Foto: Collection ChristopheL / AFP / Profimedia

Bruks Nejder (29) već važi za jednu od najseksepilnijih žena planete, tako da će ovim angažmanom samo nadograditi reputaciju. Nije tajna da su joj tvorci projekta dali zavidnu minutažu, uvereni da je upravo ona "zlatna koka", baš kao nekad Anderson.

Rođena je 7. februara 1997. u Baton Ružu, Luizijana. Pohađala je školu pri episkopalnoj crkvi i, sledeći očev primer, planirala da postane finansijski savetnik, ali je napustila koledž nakon što joj je ponuđena prilika da se okuša na filmu, i to ni manje ni više nego uz Silvestera Stalonea, s kojim je 2018. snimila "Tačku bez povatka". Naredne godine prijavila se na konkurs magazina "Sports Illustrated".

Nagrada je bila fotografisanje za naslovnu stranu. Prijavilo se više od 10.000 devojaka. Pogodite ko je imao najviše sreće. Bruks je "rasturila" konkurenciju, a cover joj je preko noći otvorio vrata modelinga. Učestvovala je i u nekoliko rijalitija, takmičila se u "Plesu sa zvezdama", a 2019. udala se za menadžera Bilija Hejra. Brak je, međutim, kratko trajao, baš kao i veza sa princom Konstantinom Aleksiosom od Grčke i Danske.

Prošlog leta pričalo se da je pomutila razum dvojici trenutno najboljih tenisera sveta. Prvo su je videli sa Janikom Sinerom, da bi je nekoliko nedelja kasnije snimili na romantičnoj večeri sa Karlosom Alkarazom. Oni nisu jedini sportisti na koje je bacila oko. Šuškalo se i o aferi sa Tomom Brejdijem posle njegovog razvoda od Žizel. Nije joj, navodno, odoleo ni okoreli holivudski zavodnik Kevin Kostner, a spajali su je i sa Benom Aflekom.

Bruks Nejder Foto: Snorlax / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Niti je zgodna Amerikanka išta priznala, niti šta demantovala. Svakako uživa u medijskoj pažnji, a koliko će fanovi "Čuvara plaže" uživati dok je budu gledali na malim ekranima, i hoće li uspeti da zaseni legendarnu Pamelu, tek ćemo da vidimo.

(Kurir.rs/Žena)

