Ćerka pokojnog holivudskog glumca Hita Ledžera i glumice Mišel Vilijams, 20-godišnja Matilda, ponovo je u centru pažnje javnosti nakon što su je paparaci nedavno uslikali tokom opuštene šetnje ulicama Njujorka.

Mnogi su primetili da je mlada devojka savršen spoj svojih roditelja, ali da na prvi pogled neodoljivo podseća na svog prerano preminulog oca.

Matilda Ledžer Foto: © Elder Ordonez / INSTAR Images / Profimedia

Tragična priča koja je potresla svet

Podsetimo, Mišel Vilijams i Hit Ledžer razišli su se 2007. godine, kada je njihova ćerka imala samo dve godine.

Samo nekoliko meseci kasnije, u januaru 2008. godine, Ledžer je preminuo usled slučajnog predoziranja lekovima za spavanje, što je šokiralo svet. Nakon njegove smrti, Mišel se sa ćerkom povukla iz javnosti i preselila van grada kako bi Matildi omogućila mirno i stabilno detinjstvo, daleko od očiju javnosti.

Mišel Vilijams i Matilda Foto: Profimedia

Uloga koja je ostavila trag

I danas se često spekuliše da je jedna od najpoznatijih uloga Hita Ledžera - lik Džokera u filmu Mračni vitez - imala veliki uticaj na njegovomentalno stanje.

Glumac je i sam govorio da su pripreme za tu ulogu bile izuzetno iscrpljujuće, kako psihički, tako i fizički.

Hit Ledžer Foto: Rojters

Mračne pripreme za kultnu ulogu

Pre početka snimanja filma, Ledžer se povukao u izolaciju kako bi što bolje razumeo kompleksan i uznemirujući karakter Džokera.

Kako su tada pisali američki mediji, vodio je dnevnik u kojem su se nalazile uznemirujuće beleške i fotografije, s ciljem da do kraja pronikne u um ovog lika.

Hit Ledžer Foto: Profimedia

Njegovo ponašanje zabrinjavalo je ljude iz okruženja, navodno je bio potpuno uronjen u ulogu, imitirao Džokera čak i van seta, a spavao je svega nekoliko sati dnevno.

I dok Matilda danas vodi miran život daleko od reflektora, svaki njen izlazak u javnost podseti na neizbrisiv trag koji je njen otac ostavio u svetu filma, ali i na priču koja i dalje izaziva emocije širom sveta.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

