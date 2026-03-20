Glumica Sara Mišel Gelar, poznata iz serije "Bafi, ubica vampira" već je 24 godine u braku sa kolegom i jednim od najvećih holivudskih frajera iz 2000-ih Fredijem Princem Džuniorom.

Mnogi su im prognozirali brz rastanak, ali oni su uspeli da odole svim izazovima i danas su srećniji nego ikad.

Kako je Sara nedavno otkrila u intervju za časopis People, tajna njihovog uspešnog braka jeste što dele spavaću sobu, ali ne i kupatilo.

Istakla je da "jedna spavaća soba, dva kupatila" deli od mnogih sitnih svađa.

Sara i Fredi Princ

- Ne morate da budete toliko fensi da u svojojm spavaćoj sobi imate dva kupatila. Ali morate da imate još jedno dodatno kupatilo - objasnila je oona.

Sara Mišel Gelar je podelila i da ona i njen muž od venčanja 2002. godine uživaju u mirnijem i povučenijem životu.

- Dozvoljeno nam je da živimo tako. I naši fanovi to veoma poštuju - nastavila je i objasnila da je njihov privatni život jedna, a medijsko eksponiranje druga stvar.

- Uvek kažem da sam dve osobe: ja sam Sara Mišel Gelar i ja sam Sara Princ. One su različite osobe.

Podsetimo, njih dvoje su se upoznali na snimanju filma "Znam šta ste radili prošlog leta", a imaju i dvoje dece, ćerku Šarlot (16) i sina Rokija (13).

VIDEO: Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor: