Slušaj vest

Glumica Lisa Kudrou progovorila je o estetskim zahvatima, posebno botoksu, te otkrila negativne nuspojave koje je osetila nakon što ga je ubrizgala. U razgovoru za The Hollywood Reporter priznala je da su joj se oči "upalile" nakon što je išla na botoks.

"Mislim da je to izazvalo iritaciju mojih očiju i ovu čudnu pojavu na mom čelu, tako da sam verovatno završila s tim", rekla je ona. Glumica je s botoksom počela da eksperimentiše tek nakon 60. rođendana, a sada je priznala da se "plaši" starenja te da je iznenađena što je obožavatelji i dalje mogu prepoznati.

"Plašim se što ću se jednog dana morati videti kako izgledam kao moja baka, ali uzbuđena sam što ću igrati starije uloge", rekla je zvezda "Prijatelja".

Kudrou je, inače, odlučila da želi što prirodnije da stari, ali je prethodno priznala da je sa 16 godina išla na operaciju nosa koja joj je "promenila život". "Učinila sam to leto pre nego što sam krenula u novu srednju školu. Tako da je bilo mnogo ljudi koji nisu znali koliko sam ružno izgledala pre. To je bila dobra, dobra promena", ispričala je ona za The Saturday Evening Post.

Slavna glumica je pre dve godine objasnila zašto izbegava ići na više kozmetičkih zahvata. "Ne osuđujem nikoga ko to radi. Jako puno ljudi izgleda fantastično, ali sam takođe prestrašena da ću izgledati starije i promenjeno ako ne zaceli kako treba. Čini se da svi osim mene to rade, trebam li i ja? Je li mi dopušteno da to ne učinim? Ili će biti toliko odbojno da će uticati na doživljaj ljudi koji me gledaju?", poručila je ona u podkastu "Armchair Expert".

(Kurir.rs/Najžena)

