Bivši učesnik rijalitija The Only Way Is Essex, Džordan Rajt, preminuo je u 33. godini. Britanska TV zvezda i bivši dečko Viki Patison pronađen je mrtav u odvodnom kanalu na tajlandskom ostrvu u subotu, prenosi "The Sun".

Rajta je pronašao radnik iz Mjanmara u kanalu za odvodnjavanje, nakon čega je obaveštena policija. Navodno je snimljen nadzornim kamerama kako se nervozno kreće ispred hotela neposredno pre nego što je pronađen, oko 12.30 po lokalnom vremenu.

Džordan, koji se preselio na Tajland pre samo nekoliko nedelja, bio je najpoznatiji po pojavljivanju u sezonama 22 i 23 emisije The Only Way Is Essex, koje su emitovane 2018. godine.

Lokalna policija je brzo stigla na mesto gde je pronađen, u blizini plaže Bang Tao Beach, i potvrdila da nema znakova fizičkog napada ili borbe.

Njegov telefon je takođe pronađen na obali u blizini, a u njegovom džepu pronađena je kartica hotela. To je navelo policiju da pregleda snimke i prikupi informacije sa sigurnosnih kamera hotela.

Zaposleni su rekli da se prijavio sam i da je trebalo da se odjavi 13. marta, dan pre nego što je pronađen. Obdukcija je u toku kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i da li su alkohol ili droga bili uključeni.

Rajt je postao miljenik fanova emisije TOWIE zbog svoje veze sa Kortni Grin. To je dovelo do njegovog učešća u prvoj televizijskoj tuči u emisiji sa njenim bivšim dečkom, Majlsom Barnetom. Međutim, Rajt je prvobitno stekao popularnost učestvujući u osam epizoda emisije Ex On The Beach 2017. godine.

Dirljive poruke oproštaja preplavile su društvene mreže – jedan prijatelj ga je nazvao „zaista posebnom dušom“.

Više rijaliti zvezda odalo mu je počast na internetu, uključujući njegove kolege iz emisije The Only Way Is Essex. Njegova koleginica Kloi Broket napisala je u emotivnoj poruci: „Počivaj u miru, Džordane“, uz emotikon srca, dok je zvezda emisije Love Island, Kloi Krauharst, takođe ostavila komentar: „Počivaj u miru, Džord“, uz emotikone srca i oblaka.

Pre nego što je Rajt identifikovan, portparol FCDO-a je rekao: „Pružamo podršku porodici britanskog državljanina koji je preminuo u Tajlandu i u kontaktu smo sa lokalnim vlastima.“

U nedeljama pre tragične smrti, Rajt je na Instagramu objavljivao fotografije iz Tajlanda, objašnjavajući da se tamo preselio u potrazi za „novim početkom“.

Njegova poslednja objava prikazivala ga je u bazenu kako se smeje držeći čašu šampanjca. Fotografija je bila opisana rečima: „Ja sam kod kuće.“

Rajt je ranije otkrio da je napustio svet televizije i vratio se poslu vatrogasca – zanimanju kojim se bavio pre nego što je postao poznat. Godine 2023. rekao je da se osećao „duboko neispunjeno“ u TV industriji, pa se ponovo zaposlio kao vatrogasac.

Šef lokalne policije Sutirak Čutong ranije je potvrdio da je telo identifikovano kao britanski državljanin. Dodao je da hotel nije uspeo da stupi u kontakt s njim, rekavši: „Pregled sobe nije pokazao znakove nasilnog ulaska niti drugih nepravilnosti.“

Potpukovnik Tongčai Matitam dodao je: „Oko 12:30 u subotu, 14. marta, radnik iz Mjanmara koji je sakupljao vodeni spanać pronašao je telo i obavestio policiju.“

Dodao je: „iPhone 17 je pronađen na obali i nije pao u vodu. Kasnije smo pronašli ključ karticu hotela COCO u njegovom džepu, što nam je pomoglo da ga identifikujemo kao Džordana Rajta. Nisu pronađene druge vrednosti, a preminuli nije imao obuću.“

Matitam je dodao: „Snimci nadzornih kamera pokazali su da je delovao nemirno i da se kretao napred-nazad ispred hotela pre nego što je napustio područje. Njegovo kretanje ga je na kraju dovelo do mesta gde je njegovo telo kasnije pronađeno.“

