Albanski princ Leka oženio se drugi put. Pre dve godine razveo se od bivše albanske glumice Elija Zaharije, sa kojom ima ćerku Žeraldinu. Objavio je na Instagramu fotografije sa venčanja, a slavlje je upriličeno u Slovačkoj.

„Kraljevski dvor ima posebno zadovoljstvo da objavi da se Njegovo Kraljevsko Visočanstvo, prestolonaslednik Leka od Albanije oženio gospođicom Blertom Celibaši. Ovaj brak proslavljen je na privatnoj ceremoniji, čuvajući njegov intiman i svečan karakter", navodi se između ostalog u saopštenju.

Albanski princ Leka rekao je "da" fotografkinji i zemljakinji, koja je nakon venčanja dobila titulu princeze. Par se verio pre pet meseci. Venčanje je proslavljeno u dvorcu Aponji u Slovačkoj, a sam čin venčanja desio se u Albaniji, piše Tatler.

Ovo mesto nije slučajno izabrano jer je kraljica Žeraldina, pokojna baka princa Leke, rođena u plemićkoj porodici Aponji. Dvorac u Slovačkoj bio je centar za njenu porodicu šest vekova, a njena zaostavština je važno nasleđe albanskoj kraljevskoj porodici.

Mladenci su odseli u apartmanu, koji nosi ime pokojne kraljice, a tokom posete biblioteci Aponiana mogli su da pogledaju knjige koje je čitala dok je boravila u dvorcu.

Albanski princ razveo se početkom 2024. Vest o razvodu dočekana je kao šok, iako je tačno da se nijedan raskid ne dešava preko noći. Jedini potomak poslednjeg samoprozvanog kralja Albanije, Zogua Prvog, brak sa bivšom albanskom glumicom ozvaničio je 2016. u Tirani što je bila prva svadba u albanskoj kraljevskoj porodici od 1938. Brak je potrajao osam godina.

"Ovom objavom zvanično vas obaveštavam da su princ Leka i Elija Zaharija pristali da raskinu svoj brak. Budući da je brak izgubio svoju funkciju, odlučili su ga da se razvedu sporazumno pokretanjem potrebnih zakonskih procedura", glasilo je saopštenje.

Princ Leka II veruje da će vrednosti međusobnog poštovanja i razumevanja biti osnova odnosa njega i bivše supruge kao i motiv odastanja i obrazovanja njihove ćerke, princeze Žeraldine (koja je dobila ime po pokojnoj kraljici). Briga o njoj biće njihov najvažniji cilj kako bi joj obezbedili siguran i srećan život, istaknuto je u nastavku.

Venčanju princa i bivše glumice prisustvovalo je više od 200 članova kraljevskih porodica, među kojima je bila i sada već bivša španka kraljica Sofija, bivša iranska carica Fara Pahlavi i rumunska princeza Margareta.

Leka je unuk pokojnog samoprozvanog kralja Zoga I, koji je vladao Albanijom od 1928. do 1939. Prema njegovoj biografiji, on i Elija upoznali su se 2008. godine, verili su se u Parizu 2010. i venčali u (bivšoj) Kraljevskoj palati u Tirana 2016. Njihova ćerka Žeraldina rođena je 2002, a ime je dobila po kraljici Žeraldini koja je umrla 18 godina pre rođenja praunuke.

Leka II školovao se u Johaneburgu, Britaniji i Albaniji, bavio se diplomatijom, a rođen je u Južnoafričkoj republici.

"Prijatelji i dobronamerni ljudi, moram da vas obavestim da smo danas započeli pravnu proceduru za razvod braka. To nije realnost koja me raduje jer verujem u porodične vrednosti kao nešto najdragocenije. Nikada ne bih odabrala da moja ćerka odrasta sa rastavljenim roditeljima, ali ponekad je razvod jedina opcija. Najvažnije mi je da moja devojčica što lakše proživi ovaj trenutak. Hvala vam svima koji ste mi pisali i dali podršku‘‘, napisala je na Instagramu o razvodu Elija Zaharija, koja je studirala pozorišnu umetnost u Parizu, piše Blic Žena.

Razvod od Elije uopšte nije išao mirno, naprotiv. Izbio je veliki skandal koji dva meseca nakon što su Leka II i Elija objavili da se razvode. Naime, albanski princ je pozvao policiju i prijavio da su ga supruga i njen otac napali oštrim predmetom, a u javnost je procurio i sam snimak incidenta i primorao par da se oglasi po tom pitanju.

Navodno, Elija se vratila kući i zatekla bivšeg muža u svađi sa njenim ocem, Đerđom Polikronom Zaharijom, preneo je Albanian Daily News.

- Sukob nema nikakve veze sa mnom, osim što sam pokušala da ga zaustavim - rekla je Elija.

Predstavnici albanske kraljevske porodice izjavili su da je Leka bio „fizički napadnut oštrim predmetima od strane bivše supruge i bivšeg tasta“.

Kada se snimak incidenta pojavio na internetu, portparol palate optužio je policiju da je pustila snimak u javnost.