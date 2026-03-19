Slušaj vest

Televizijska mreža ABC otkazala je sezonu emisije The Bachelorette sa Tejlor Frenki Pol, nakon što je objavljen uznemirujući snimak porodičnog nasilja iz 2023. godine na kojem se vidi kako rijaliti zvezda baca stolice na svog bivšeg partnera Dakotu Mortensena.

„U svetlu novog snimka koji se danas pojavio, doneli smo odluku da za sada ne nastavimo sa novom sezonom emisije ‘The Bachelorette’, a naš fokus je na pružanju podrške porodici“, saopštila je mreža za Page Six.

Ova odluka je doneta nakon još jednog navodnog incidenta porodičnog nasilja između para koji se dogodio u februaru.

Drugi rijaliti šou u kojem učestvuje Tejlor, The Secret Lives of Mormon Wives, obustavio je produkciju pete sezone prošle nedelje zbog istrage povodom nedavnog incidenta.

Tejlor Frenki Pol Foto: A.M.P.A.S. / PictureLux / Profimedia

Tejlor je već snimila i promovisala 22. sezonu emisije The Bachelorette, koja je trebalo da premijerno bude emitovana u nedelju, 22. marta, gde je grupa od 22 muškarca bila izabrana da se takmiči za njenu ljubav.

Gostujući u emisiji Good Morning America u sredu, ona je promovisala seriju i uporedila istragu o najnovijem navodnom incidentu porodičnog nasilja sa „krajem sveta“.

„Teško je videti dalje od ovoga - neću da lažem - u ovom trenutku sve deluje jako teško“, rekla je voditeljki Lari Spenser.

„Kada je tvoj život izložen u naslovima, to deluje kao kraj sveta - tako se osećam. Ali, već sam prošla kroz ovo i uspela sam da se izborim, podelila sam svoju priču i svoju snagu, i nadam se da ću to ponovo moći“, dodala je.

Ona se takođe osvrnula na situaciju u utorak tokom najave za medije, rekavši za People da je uznemirena zbog „tajminga“ februarskog incidenta.

„Imam osećaj da ni na jednoj premijeri nisam mogla u potpunosti da uživam, pa je ovo samo još jedna… izuzetno je teško i bilo mi je potrebno sve da danas dođem ovde“, rekla je.

Pravni problemi za Tejlor počeli su 2023. godine kada je uhapšena zbog navodnog porodičnog nasilja nakon svađe sa Mortensenom. Protiv nje su podignute prekršajne prijave za napad, oštećenje imovine i nasilje u porodici u prisustvu deteta.

Optužbe su kasnije odbačene.

U četvrtak je TMZ objavio snimak na kojem ona baca više stolica na Mortensena tokom njihove svađe iz 2023. godine. Jedna od stolica pogodila je njenu ćerku Indi, koja sada ima 8 godina, a tada je imala 5.

Nakon dolaska policije, Mortensen - koji sa Tejlor ima dvogodišnjeg sina Evera - rekao je da je ona bila „pijana kao letva“, dok je on bio trezan.

Portparol Pol izjavio je za TMZ da snimak „namerno izostavlja kontekst“ i optužio Mortensena da vodi „beskonačnu, očajničku kampanju za privlačenje pažnje i nanošenje štete Tejlor, bez obzira na posledice po njihovo dete“.

Nekoliko dana pre objavljivanja snimka, pojavile su se vesti o istrazi povodom navodnog incidenta porodičnog nasilja iz februara.

Portparol policije grada Draper rekao je za People da je „kontakt ostvaren sa uključenim stranama 24. i 25. februara“, uz napomenu da su optužbe iznete „sa obe strane“.

Tokom finala četvrte sezone emisije The Secret Lives of Mormon Wives, emitovanog 12. marta, otkriveno je da su Tejlor i Mortensen imali odnos noć pre nego što je ona otišla na snimanje emisije The Bachelorette.

U jednom trenutku, Mortensen je rekao: „Lagao bih kada bih rekao da deo mene nije želeo da ode… da je vidi i bude sa njom, možda poslednji put.“

Bonus video: