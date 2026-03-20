Influenserka Anđela Šimšić obeležila je poseban trenutak u svom životu – njena ćerka Arija napunila je šest meseci, a slavlje je izgledalo kao scena iz filma.

Mlada mama, koja je ljubav pronašla kraj američkog biznismena, organizovala je intimno, ali raskošno iznenađenje za svoju naslednicu, u društvu supruga Rudi.

Bajkovita proslava u privatnoj oazi

Porodica je uživala u prelepo dekorisanoj bašti, koja je podsećala na pravi mali raj. Uređen ambijent sa fontanom, zelenilom i pažljivo biranim detaljima ostavio je bez daha sve koji su videli fotografije sa slavlja.

Anđela Šimšić sa mužem i ćerkom Arijom na proslavi šest meseci u luksuzno uređenoj bašti

U jednom trenutku, ponosni tata prišao je Anđeli i njihovoj mezimici noseći balone u obliku broja šest, ali i romantična srca, čime je dodatno upotpunio emotivnu atmosferu.

„Šest meseci bezuslovne ljubavi“, napisala je Anđela uz objavu koja je raznežila pratioce na društvenim mrežama.

„Razlika u godinama? Ljudi to previše dramatizuju“

Atraktivna influenserka nedavno je na TikToku otvoreno govorila o vezi sa 19 godina starijim partnerom, priznajući da je njihova ljubavna priča na početku izazvala brojne reakcije.

– Znam da je kod nas to i dalje tabu tema i da su mnogi bili u šoku kada su čuli kolika je razlika između nas. Ali iskreno, ja tu razliku nikada nisam osetila – objasnila je ona.

Anđela Šimšić sa 19 godina starijim mužem

Kako kaže, život ju je naterao da rano sazri, budući da se sama preselila u Ameriku, zbog čega su je oduvek privlačili zreliji muškarci.

– U Beogradu sam imala različita iskustva, i sa starijima i sa mlađima, ali sam shvatila da to nije ono što želim za ozbiljan život. Kada te neko ispuni i kada vidiš budućnost sa tom osobom, sve postaje jednostavno – rekla je Anđela.

Venčanje iz snova i život na visokoj nozi

Podsetimo, Anđela i njen suprug sudbonosno „da“ izgovorili su u luksuznom kompleksu Porto Montenegro, gde su organizovali glamurozno venčanje.

Danas influenserka često deli detalje svog života u Americi, pokazujući raskoš u kojoj uživa pored uspešnog milionera, ali i porodične trenutke koji, kako sama ističe, za nju imaju najveću vrednost.

