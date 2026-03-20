Glumac Andrija Milošević još jednom je dokazao zašto važi za jednog od najduhovitijih umetnika na domaćoj sceni. Ovoga puta udružio je snage sa kolegom Igorom Damnjanovićem i napravio urnebesnu parodiju koja je za kratko vreme postala hit na društvenim mrežama.

Njih dvojica odlučili su da na svoj, potpuno nepredvidiv način „obrade“ pesmu "Ja volim" pevača Jakova Jozinovića, ali je rezultat bio sve – samo ne obična obrada.

Improvozacija koja je nasmejala sve

Sve je počelo bezazleno, kada je Andrija najavio da će otpevati „najveći hit“, ali se već nakon prvih stihova pretvorilo u komičnu improvizaciju bez kontrole.

Stihovi su se nizali bez logike, uz namerno „lomljenje“ gramatike i apsurdne konstrukcije koje su dodatno pojačale humor. U jednom trenutku, njih dvojica su se potpuno zbunili oko toga ko može da bude „trudna“, što je dovelo do još većeg haosa i smeha.

– Čekaj, čekaj… Pa ne može on da bude trudna! – kroz smeh je reagovao Andrija, dok je Igor pokušavao da „odbrani“ apsurdnu verziju teksta.

Situacija je eskalirala kada su u priču ubacili i „nebinarno“ objašnjenje, čime su dodatno začinili već urnebesnu scenu.

Mreže gore od komentara

Video je ubrzo postao viralan, a komentari su se samo nizali. Publika nije krila oduševljenje njihovim humorom i spontanošću.

Među onima koji su reagovali bila je i pevačica Tijana Dapčević, koja je u svom stilu kratko poručila:

„Ma lečite se, bre“, uz emotikone koji plaču od smeha.

Jedan od komentara koji se posebno izdvojio glasio je:

„Ti dođeš kao razbibriga u ovom haosu u svetu.“

Video: Andrija Milošević zapevao u kafani