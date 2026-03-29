Nikol Kidman koja je visoka 180 cm, nosi broj cipela 41. 5. Paris Hilton koja je dostigla visinu od 172 cm bira obuću sa brojem 43.

"Mrzim jednu stvar na svom telu: imam stopala veličine 43. To je grozno, jer vidim sve te preslatke cipele u prodavnicama, YSL i Manolo Blanhik... A kad ih donesu u mojoj veličini, na meni izgledaju kao klovnovske cipele", rekla je.

Paris Hilton Foto: Jason Howard / INSTAR Images / Profimedia

Ipak, dokazala je Paris da i te kako izgleda lepo na crvenom tepihu u tim ogromnim cipelama, kako ih ona naziva.

Stopala Ume Turman zumirana su u filmovima "Pulp Fiction" i "Kill Bill". Radi se o veličlini 43 Čuvena glumica visoka je 181 cm i dokaz je da visina često donosi sa sobom velika stopala. Ali to nije uvek slučaj.

Kejt Vinsletkoja je visoka 169 cm, nosi obuću veličine 43. I to smatra "nepravedenim". Njene cipele Leonardo Dikaprio poredi sa čamcem pa ih zove "kanu". Anđelina Džoli je skoro pa isti primer - visina 169 cm, broj obuće 42. Sa druge strane, Sindi Krafod sa 177 cm visine bira cipele sa brojem 40.5.

Brojke u slučaju Dženifer Lorens iznose: visina 175 cm, broj cipela: 42. Gvinet Paltrou je skoro pa izjednačena, cipele joj malo odudaraju i za to je zaslužna brojka 41. 5.

Monika Beluči sa visinom 175 cm bira obuću 44. Melanija Tramp je visoka 180 cm, a u cipelarniku ima obuću veličine 42 i to "tone cipela". Prva dama SAD je dokaz da i veliki brojevi modela najprestižnijih brendova sjajno izgledaju.

Monika Beluči, stopala Foto: Tony King, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

El Makferson se smatra nekom vrstom rekorderke jer su joj potrebne cipele veličine 44 a visoka je 182 cm. Tajra Benks je četiri centimetra niža, a obuva cipele za dva broja manje.

Bruks Šilds ih je prešišala visinom -. 183 cm, a nosi manju obuću (40.5). Hajdi Klum traži cipele 41. 5. Zna se da je visoka 176 cm.

Kendal Džener - visina 180 cm, broj cipela 40. 5. Meg Rajan - visina 173 cm, broj cipela 41. 5. Ova dva primera su dokaz da više žene mogu da nose manju obuću, u poređenju sa ženama koje su niže od njih. Primeri nisu pravilo.

Džeri Hol može da razmenjuje obuću sa Meg Rajan jer nose istu veličinu, a viša je od nje 10 cm.

Marija Šarapova je još jedna poznata ličnost sa veličinom cipela 41. 5. Visinom je prešišala Džeri Hol - 188 cm.

Odbri Hepbern, koja je bila visoka 170 cm, nosila je najlepše baletanke na svetu, veličine 41.

