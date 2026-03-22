Iako je ostvarila kultne uloge u ostvarenjima poput nastavka filma "Bitlđus" režisera Tima Bartona, kao i u planetarno popularnoj seriji "Strejndžer tings", Vinona Rajder je dugo bila žigosana kao najpoznatija prestupnica u svetu slavnih. Glumica danas otvoreno govori o tome kako su je surova medijska pažnja i neprestane osude naterale da se na vrhuncu slave povuče iz javnog života.

Incident koji je obeležio njenu karijeru

Preokret se dogodio 2001. godine, kada je Vinona uhvaćena u krađi garderobe u luksuznoj robnoj kući "Saks" na Petoj aveniji u Beverli Hilsu. Njena odbrana, zasnovana na tvrdnji da je to radila po instrukcijama režisera kako bi se pripremila za ulogu, nije ubedila sud.

Dve godine kasnije, proglašena je krivom za krađu i vandalizam, zbog čega je dobila uslovnu kaznu od tri godine, obavezu od 480 sati društveno-korisnog rada i kaznu veću od 10.000 dolara. Kasnije su ove optužbe preinačene u lakše prekršaje.

Beg od svetlosti reflektora

U razgovoru za magazin "Eskvajer", glumica je priznala da su brutalni napadi štampe bili presudni za njenu odluku da napravi višegodišnju pauzu. Iako je pokušavala da ostane optimistična, pritisak je postao nepodnošljiv.

"Sećam se samo da mi je rečeno da ću ići u zatvor. Pomislila sam: "O čemu to pričate?"

Pored straha od zatvora, Rajderovu je duboko pogađao način na koji su mediji tretirali mlade žene u Holivudu. Javno suđenje i urušena reputacija na duže vreme su je udaljili od velikih projekata.

Neočekivani povratak i modna ironija

Novi profesionalni uzlet doživela je 2015. godine, a ruku spasa pružio joj je upravo čovek čiji je dizajn svojevremeno neovlašćeno otuđila. Reč je o Marku Džejkobsu, iz čije je kolekcije 2001. godine uzela džemper vredan 760 dolara. Dizajner je pokazao da nema zlu nameru i angažovao je Vinonu kao zaštitno lice svoje bjuti kampanje. Taj hrabar potez bio je ključan korak ka njenoj potpunoj rehabilitaciji u svetu filma i mode.

Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor