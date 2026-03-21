Slušaj vest

Glumica Olja Lević (34) trenutno boravi na Dominikani odakle se i oglasila na svom Instagram profilu. Naime, Olja je na mrežama veoma aktivna, a sada je podelila delić atmosfere sa koncerta na kom je bila sa prijateljicom.

Naime, Olja je na pomenutoj društvenoj mreži objavila snimak na kom je vidimo u crnom topu i suknji, go stomak je bio u prvom planu, a na glavi je imala šešir od slame dok je nazdravljala šampanjcem i ludo se provodila.

Olja Lević Foto: Printscreen/Instagram/oljalević

Nakom žurke, Olja je podelila sliku sa ulica Dominikane na kojoj je vidimo u providnoj haljini sa skroz golim leđima i bez brushaltera, a komentari su se nizali.

Napustila seriju "Igra sudbine"

Glumica Olja Lević imala je jednu od glavnih uloga, a iako su lik Mile svi obožavali, ona više nije deo ove ekipe.

- Obaveštenje: Dragi prijatelji, posebno vi koji ste svako veče bili uz nas i sa nestrpljenjem nas iščekivali, moram da vas obavestim... Smatram da je došlo vreme da se pozdravim sa mojom Milom i putovanjem zvanim "Igra sudbine" - napisala je ona tada na Instagramu.

Serija mi je oduzela život"

Olja je svojevremeno za "Blic" priznala da joj je serija dosta toga dala, ali i uzela.

- Pre dve godine mi je odnela život, u smislu da nisam imala vremena ni za šta, apsolutno ni malo. Ali donela mi je, takođe, mnogo toga.

Olja je otkrila da li je tokom snimanja imala svađe sa kolektivom:

- Nisam neko ko brzo plane. Znam da se iznerviram i vičem, ali ni sa kim konkretno se nisam posvađala - priznala je ona, pa podelila sa nama najintimniji trenutak sa snimanja serije.

Olja Lević Foto: Printscreen/Instagram/oljalević

- Preemotivno mi je bilo kada sam mislila da se serija završava, na kraju druge sezone. Preplakala sam ceo poslednji dan. Imam taj snimak, kada sam snimala scenu sa Amarom, Stevom i Debeljkom, Debeljko je pogrešio tekst i onda sam se ja setila kako je dve godine grešio. Mislila sam da toga više neće biti i ja kreće da plačem, Steva kreće za mnom, Amar za njim - istakla je Levićeva.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Zbog Instagrama sam dobila ulogu: