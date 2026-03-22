Holivudska glumica Sandra Bulok (61) godinama je uspešno gradila karijeru, ali je privatni život uvek nastojala da sačuva daleko od očiju javnosti. Posebno je bila zaštitnički nastrojena kada je reč o njenoj deci.

Sama je postala majka

Glumica je 2010. godine usvojila sina Luisa, a nekoliko godina kasnije i ćerku Lajlu. U tom periodu nije imala partnera i odlučila je da sama preuzme odgovornost roditeljstva. Njena odluka da bude samohrana majka mnoge je oduševila, jer je uvek isticala da joj je porodica na prvom mestu i da bira poslovne projekte tako da može više vremena da provodi sa decom.

Sandra Bulok i Brajan Rendal Foto: Profimedia

Onda se pojavio on

Godine 2015. u njen život je ušao fotograf Brajan Rendal. Iako nije bio biološki otac njene dece, od samog početka ih je prihvatio kao svoju. Postao je važna očinska figura u njihovim životima, a Sandra je često govorila koliko joj znači to što njena deca imaju u životu i muškarca koji ih voli bezuslovno.

Bolest koju su krili od javnosti

Ono što javnost dugo nije znala jeste da se Rendal borio sa teškom bolešću – amiotrofična lateralna skleroza. Ovu ozbiljnu neurološku bolest krio je čak tri godine.

Tek nakon njegove smrti u avgustu 2023. godine otkriveno je kroz šta je zapravo prolazio. Rendal nije želeo da javnost zna za njegovu dijagnozu, a Sandra je sve vreme bila uz njega i pružala mu podršku i negovala ga. Preminuo je u 57. godini.

Bila uz njega do poslednjeg trenutka

Gubitak partnera koji je bio njena najveća ljubav, ali i stub njihove porodice, ostavio je dubok trag na glumicu. Njena sestra kasnije je otkrila da je Sandra poslednje godine njegovog života posvetila brizi o njemu. Negovala ga je kod kuće i gotovo da ga nije uopšte ostavljala samog.

„Najveća Sandra koju mnogi nikada nisu videli je ona koja je bila uz Brajana. Brinula je o njemu s ogromnom ljubavlju i poštovanjem“, ispričala je njena sestra. Njihova priča ostala je primer tihe, ali snažne ljubavi koja je trajala do samog kraja.

