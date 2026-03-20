Manekenka i influenserka Loti Mos ne može da plati veliki poreski dug koji se meri u stotinama hiljada dolara. Iako je ranije na platformi „OnlyFans“ zarađivala oko 40.000 dolara mesečno, njen finansijski pad počeo je nakon što je prošle godine napustila taj posao.

Kako su nastali dugovi?

Tokom pandemije, kada su joj prihodi prvi put opali, manekenka je trošila novac iz firme da pokrije lične troškove. Zbog toga kasnije nije imala dovoljno da plati porez. Nakon odlaska sa „OnlyFansa“ pokušala je da pokrene nove projekte na „YouTube“ kanalu i druge izvore prihoda ali oni nisu doneli dovoljno novca. Firma je na kraju propala i mora da je zatvori.

“Stidi se cele situacije”

Izvor blizak njoj kaže da se Loti oseća posramljeno i da je morala da ugasi firmu jer jednostavno nije imala novca da vrati dugove. Takođe je navodno godinama imala problem sa plaćanjem poreskih obaveza, uprkos velikim prihodima.

Porodični problemi

Loti je polusestra slavne manekenke Kejt Mos. Nakon što je počela da objavljuje provokativan sadržaj posle preseljenja u Los Anđeles, došlo je do sukoba u porodici. Majka neko vreme nije razgovarala s njom, izgubila je prijatelje iz modne industrije, mnogi odnosi su se ozbiljno narušili.

Novi početak

Sada želi da se vrati komercijalnom modelingu i izgradi novu karijeru u industriji zabave. U poslednje vreme pojavila se i u emisiji „Germany's Next Top Model“. Otvoreno je govorila o problemima sa depresijom, anksioznošću i zavisnošću od droge i alkohola. Kaže da se sada oseća bolje i da pokušava da započne novo poglavlje u životu.

(Kurir.rs/Najžena)

