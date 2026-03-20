Glumački par Olga Odanović i Dragan Petrović Pele godinama važe za jedan od najskladnijih brakova na domaćoj sceni, ali njihova ljubavna priča krije niz detalja koji zvuče kao scenario za romantičnu komediju.

Kum kasnio, venčanje „na brzinu“

Njihovo venčanje obeležila je nesvakidašnja situacija – kum Slobodan Boda Ninković zakasnio je na ceremoniju, zbog čega su mladenci morali da čekaju ispred matičara.

– Čekali smo ga, a kada se konačno pojavio, sve smo završili za čas. Bio je u žurbi, izvinjavao se svima – prisetio se Pele u jednom intervjuu.

Ipak, i pored neplaniranog kašnjenja, venčanje je prošlo u sjajnoj atmosferi, u duhu njihove opuštene i iskrene veze.

Uselio se posle dva dana i osvojio je zauvek

Olga je ranije priznala da nakon teškog raskida nije bila spremna za novu ljubav. Međutim, Pele nije odustajao.

– Uselio se kod mene za dva dana. Doneo je mini stereo i još neke sitnice. Sve je bilo nenormalno lepo – ispričala je glumica.

Njegova upornost tu nije stala. Kada je Olga otišla na unapred isplanirano letovanje, Pele je rešio da je iznenadi – pojavio se za njom u Poreč, i to zajedno sa Bodom Ninkovićem, koji ih je kasnije i venčao.

Olga Odanović i Dragan Petrović Pele imaju dvoje dece, sina Jakova i ćerku Lenku.

Oboje su nasledili talenat za umetnost od poznatih roditelja, a dok je Lenka poput majke i oca postala glumica, Jakov je završio produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

„Radio Mileva“ vratila duh starih vremena

U razgovoru za novine TV Ekran, Olga se osvrnula i na uspeh serije Radio Mileva, koja je osvojila publiku širom regiona.

Kako kaže, gledaoce posebno privlači toplina i duh prošlih vremena koji serija donosi.

– Podseća nas na vreme kada su vrata stanova bila otključana, a komšije delile ono što spreme. U svakoj zgradi postoji neko poput lika kog tumači Marko Gvero – neko ko je tu za razgovor, kao član porodice, iako ništa konkretno ne popravlja – objasnila je glumica.

