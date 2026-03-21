Pevačica Kristina Agilera našla se na meti oštrih kritika zbog prilično neprijatne greške tokom koncerta u Meksiko Sitiju (Sijudad de Meksiku). Muzička zvezda nastupila je u dvorani Palasio de los Deportes u prestonici Meksika u utorak, ali je napravila ozbiljan propust kada je sa bine grad nazvala „Novim Meksikom“.

"Toliko te volim, Novi Meksiko", uzviknula je ona, slučajno imenujući američku saveznu državu umesto latinoameričke zemlje u kojoj se nalazila.

Kašnjenje i razočaravajuća produkcija

Osim vokalnog gafa, obožavaoci su se požalili da je koncert trajao svega 55 minuta, umesto najavljena dva sata. Mnogi su istakli da je Agilera kasnila na početak nastupa, a kritike su upućene i na račun loše scenske produkcije. Scena je navodno bila prekrivena plastičnim ceradama preko opreme, verovatno zbog kišnog vremena, što je publici delovalo neprofesionalno.

Besni fanovi su svoje nezadovoljstvo podelili na društvenim mrežama:

"Bila sam tamo, najgori koncert ikada. Bože, volela sam je, ali Meksiku je priredila jeftin nastup“, „Nastup je bio ekstremno kratak. Nije trajao ni sat vremena, uključujući pauze. Izašla je na binu nakon više od sat vremena kašnjenja za nastup od 55 minuta. Mnoge pesme su bile skraćene, produkcija loša, osvetljenje užasno, a čak je spomenula i Novi Meksiko umesto Meksika“, glasili su neki od komentara.

Izostanak hitova i odbrana vatrene baze fanova

Publika je bila razočarana i listom pesama, budući da je pevačica preskočila neke od svojih najvećih hitova poput „Kendimen“ (Candyman) i „Kam on over“ (Come On Over).

Ipak, u moru negativnih reakcija našli su se i oni koji su stali u njenu odbranu: „U njenu odbranu, spomenula je Meksiko tri puta pre tog završnog dela“, „Kada biste zapravo znali, nastupala je na različitim mestima svaki dan, iscrpljena je. Jedna mala greška poput ove nije nešto zbog čega bi je trebalo kritikovati“, pisali su verni pratioci. Neki su dodali da njeni koncerti uglavnom i traju oko sat vremena, te da pevačica ima prebukiran raspored.

Kristina Agilera Foto: Profimedia

Neposredno pre nastupa u Meksiku, Agilera je pevala na festivalu „Sips end saunds mjuzik festival“ (Sips & Sounds Music Festival) u Teksasu, dok je naredni nastup zakazan u Kostariki, a u aprilu je očekuje koncert u Abu Dabiju.

