Lori Laflin podržala je pre nekoliko dana humanitarno veče "Unforgettable Evening 2026" u organizaciji Fondacije za istraživanje raka kod žena. Šminkerka Lindzi Zavic je pred crveni tepih tog događaja objavila fotografiju poznate glumice, koja ne može da se odbrani od komplimenata.

Kako se Lori Laflin ne viđa više toliko često u javnosti, njeno pojavljivanje izazvalo je dodatnu pažnju: Šok je postao još veći kada se saznalo koliko ima godina. Krajem jula će napuniiti 62!

Ta brojka je mnoge zbunila, pa su čak u nju i posumnjali, ali Lori Laflin je zaista u sedmoj deceniji.

Glumica je na svečanosti u Los Anđelesu bila sa ćerkama, Olivijom Džejd (26) i Izabelom Rouz (26). Bilo je to njihovo prvo zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu od 2019. godine.

Glumica završila u zatvoru

Lori Laflin je i pre nekoliko godina zaprepastila javnost, ali iz potpuno drugačijeg razloga. Bila je akterka svetskog skandala, zajedno sa bivšim mužem, dizajnerom Mosimom Đanulijem. Afera "Operation Varsity Blues" dogodila se 2019.

Bivši par je platio pola miliona dolara kako bi svoje ćerke lažno predstavio kao regrute za veslački tim Univerziteta Južne Kalifornije.

Iako se Olivija i Izabela nikada nisu bavile veslanjem, kreirane su njihove lažne sportske biografije, uključujući i fotografije na ergometrima, odnosno spravama za veslanje. Cilj je bio da im se obezbedi upis na fakultet kroz kvote rezervisane za sportiste.

Priznali su krivicu. Lori je 2020. godine osuđena na dva meseca zatvora, dok je njen suprug dobio pet meseci.

Glumica poznata po ulozi u seriji Full House izgubila je zbog te afere brojne angažmane. Ćerke, koje su danas influenserke, napustile su fakultet i ostale bez sponzorskih ugovora.

Bivši muž našao 30 godina mlađu ženu

Lori Laflin i njen bivši muž razveli su se 2025. posle skoro 28 godina braka. Dizajner (62) je više puta viđen u društvu stilistkinje Hane Harison (32). Prošlog meseca prmećeni su u Los Anđelesu.

Tajna izgleda Lori Laflin

Glumica na Instagramu nije aktivna od 2019. Na njenom profilu mogu se videti ovakve fotografije.

Slika koju je objavila poznata šminkerka deluje fotošopirano, ali i fotografije zabeležene uživo na događaju pokazuju da Lori izgleda sjajno.

Lori Laflin veruje u umerenost i doslednu negu kože. Omiljeni kozmetički brend joj marka njene prijateljice Sindi Kraford, posebno "melon serum". Veliki je zagovornik redovnih tretmana lica i smatra da kontinuirana profesionalna nega pravi veliku razliku, piše Entertainment Tonight.

Kada je reč o ishrani, ne voli rigorozne dijete, ali vodi računa o količini porcija. Izbegava belo brašno jer izaziva nadutost. Najčešće su na njenom jelovniku proteini, povrće, kinoa semenke i smeđi pirinač.

Često napravi pauzu od 20 minuta nakon manje porcije hrane kako bi mozak imao dovoljno vremena da registruje sitost čime sprečava prejedanje.

Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Dozvoljava sebi ponekad poslastice poput hleba sa puterom u italijanskim restoranima ili parčeta pite, ali se i tu rukovodi umerenošću. Povremeno popije čašu šampanjca, a kofein iz čaja ili kafe smatra najvećim porokom, navodi People.

Trenira pet puta nedeljno. Kombinuje plesni kardio sa vežbama za tonus mišića, svakodnevno vežba jogu, a nakon 60. godine pojačala je treninge pa bira vežbe sa težim tegovima i uz smernice profesionalnog trenera.

