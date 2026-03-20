Bivša teniserka Ana Kurnjikova i zvezda svetske muzike Enrike Iglesijas tajno su prošle godine dobili svoje četvrto dete, a sada su konačno otkrili najlepši detalj – njegovo ime.

Poznati par, koji svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, iznenadio je fanove emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Stigao je Romeo – ime koje je sve rasplakalo

Deca Enrikea Iglesijasa i Ane Kurnikove zajedno na brodu Foto: Printscreen/Instagram/enriqueiglesias

Ana je podelila fotografiju svoje dece na Instagramu i napisala: „Lusi + Nikolas + Meri + Romeo“, otkrivajući da je porodica bogatija za još jednog dečaka.

Iako su dugo krili pol i ime bebe, ova objava je okončala spekulacije i obradovala pratioce širom sveta.

Mesecima su krili detalje o bebi

Podsećanja radi, vest o rođenju stigla je 17. decembra 2025. godine, kada su Ana i Enrike objavili jednostavnu poruku: „Moje sunce 17.12.2025“. U to vreme nisu želeli da otkrivaju dodatne informacije, što je samo podstaklo radoznalost javnosti.

Enrike Iglesijas i Ana Kurnjikova su roditelji četvoro dece: Imaju blizance, sina Nikolasa Iglesijasa i ćerku Lusi Iglesijas, onda su dobili ćerku koja se zove Meri, a 17. decembra 2025. godine dobili su i četvrto dete, čije ime još nisu otkrili. Foto: Instagram / Splash / Profimedia

Tek sada su odlučili da podele više detalja o novoj bebi i obraduju fanove širom sveta.

Porodica iz snova daleko od reflektora

Ana (44) i Enrike (50) već imaju troje dece - osmogodišnje bliznakinje Lusi i Nikolasa, kao i petogodišnju ćerku Meri.

