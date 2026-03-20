Ana Kurnjikova i Enrike Iglesijas konačno otkrili pol četvrtog deteta: Bivša teniserka ne krije sreću, a evo kako se zove beba
Bivša teniserka Ana Kurnjikova i zvezda svetske muzike Enrike Iglesijas tajno su prošle godine dobili svoje četvrto dete, a sada su konačno otkrili najlepši detalj – njegovo ime.
Poznati par, koji svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, iznenadio je fanove emotivnom objavom na društvenim mrežama.
Stigao je Romeo – ime koje je sve rasplakalo
Ana je podelila fotografiju svoje dece na Instagramu i napisala: „Lusi + Nikolas + Meri + Romeo“, otkrivajući da je porodica bogatija za još jednog dečaka.
Iako su dugo krili pol i ime bebe, ova objava je okončala spekulacije i obradovala pratioce širom sveta.
Mesecima su krili detalje o bebi
Podsećanja radi, vest o rođenju stigla je 17. decembra 2025. godine, kada su Ana i Enrike objavili jednostavnu poruku: „Moje sunce 17.12.2025“. U to vreme nisu želeli da otkrivaju dodatne informacije, što je samo podstaklo radoznalost javnosti.
Tek sada su odlučili da podele više detalja o novoj bebi i obraduju fanove širom sveta.
Porodica iz snova daleko od reflektora
Ana (44) i Enrike (50) već imaju troje dece - osmogodišnje bliznakinje Lusi i Nikolasa, kao i petogodišnju ćerku Meri.
