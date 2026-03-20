u bolnici je

Legendarni glumac Čak Noris, koji je decenijama sinonim za snagu i nepobedivost, hitno je hospitalizovan na ostrvu Kauai, što je odjeknulo širom sveta.

Vest je izazvala lavinu reakcija, ali u njegovom prepoznatljivom stilu - fanovi su odmah počeli da se šale, a mnogi su rekli da „nije Čak Noris hospitalizovan, već smrt“.

Čak Noris Foto: NZ / Christophel Collection / Profimedia

Šalu koja ga je učinila besmrtnim

Fenomen „činjenica o Čaku Norisu“ godinama zasmejava planetu, a sam glumac je pokazao da ima smisla za humor.

Jedna od najpoznatijih šala čak je završila u filmu Plaćenici 2, gde je sam Noris rekao:

„Čaka Norisa je jednom ujela kobra. Posle pet dana agonije - kobra je uginula.“

Čak Noris Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Upravo taj apsurdni humor ga je pretvorio u internet legendu i približio mlađim generacijama.

Dvoboj sa Brusom Lijem koji je ušao u istoriju

Njegova filmska karijera je eksplodirala nakon kultne borbe sa Brusom Lijem u filmu Zmajev put, snimljene u rimskom Koloseumu.

Ta scena se i dalje smatra jednom od najlegendarnijih u istoriji akcionih filmova.

Čak Noris i Brus Li u filmu U zmajevom gnezdu Foto: Concord Productions Inc / Golden / AFP / Profimedia

Kasnije je dodatno učvrstio svoj status akcionog junaka filmovima kao što su „Nestali u akciji“, ali i serijom „Voker, teksaški rendžer“, koja mu je donela globalnu popularnost.

Internet ga je pretvorio u legendu

Oko 2005. godine pojavio se fenomen „činjenice o Čaku Norisu“ - niz preuveličanih, humorističnih tvrdnji o njegovoj natčovečanskoj snazi.

Neke od najpoznatijih su:

Čak Noris Foto: United Archives/Impress / United Archives / Profimedia

- „Čak Noris je brojao do beskonačnosti. Dvaput.“

- „Čak Noris ne spava. Čeka.“

- „Kada babarica ode u krevet, proverava da li je Čak Noris u ormaru.“

Sam Noris je jednom otkrio svoju omiljenu šalu:

„Hteli su da izvajaju Čaka Norisa na planini Rašmor, ali granit nije bio dovoljno tvrd za njegovu bradu.“

