Fanovi tvrde "Nije Čak Noris hospitalizovan, već smrt" Evo koji je omiljeni vic slavnog glumca na njegov račun
Legendarni glumac Čak Noris, koji je decenijama sinonim za snagu i nepobedivost, hitno je hospitalizovan na ostrvu Kauai, što je odjeknulo širom sveta.
Vest je izazvala lavinu reakcija, ali u njegovom prepoznatljivom stilu - fanovi su odmah počeli da se šale, a mnogi su rekli da „nije Čak Noris hospitalizovan, već smrt“.
Šalu koja ga je učinila besmrtnim
Fenomen „činjenica o Čaku Norisu“ godinama zasmejava planetu, a sam glumac je pokazao da ima smisla za humor.
Jedna od najpoznatijih šala čak je završila u filmu Plaćenici 2, gde je sam Noris rekao:
„Čaka Norisa je jednom ujela kobra. Posle pet dana agonije - kobra je uginula.“
Upravo taj apsurdni humor ga je pretvorio u internet legendu i približio mlađim generacijama.
Dvoboj sa Brusom Lijem koji je ušao u istoriju
Njegova filmska karijera je eksplodirala nakon kultne borbe sa Brusom Lijem u filmu Zmajev put, snimljene u rimskom Koloseumu.
Ta scena se i dalje smatra jednom od najlegendarnijih u istoriji akcionih filmova.
Kasnije je dodatno učvrstio svoj status akcionog junaka filmovima kao što su „Nestali u akciji“, ali i serijom „Voker, teksaški rendžer“, koja mu je donela globalnu popularnost.
Internet ga je pretvorio u legendu
Oko 2005. godine pojavio se fenomen „činjenice o Čaku Norisu“ - niz preuveličanih, humorističnih tvrdnji o njegovoj natčovečanskoj snazi.
Neke od najpoznatijih su:
- „Čak Noris je brojao do beskonačnosti. Dvaput.“
- „Čak Noris ne spava. Čeka.“
- „Kada babarica ode u krevet, proverava da li je Čak Noris u ormaru.“
Sam Noris je jednom otkrio svoju omiljenu šalu:
„Hteli su da izvajaju Čaka Norisa na planini Rašmor, ali granit nije bio dovoljno tvrd za njegovu bradu.“
