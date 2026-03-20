Glumica i model Brajana Holi, supruga glumca Nikolasa Holta, uzvratila je udarac onima koji su je osramotili zbog njenog pojavljivanja na žurci nakon dodele Oskara na dodeli Oskara u Vaniti feru. Na crvenom tepihu je nosila crnu haljinu sa šljokicama i dubokim izrezom, koju je izradila modna kuća Lureli sa sedištem u Los Anđelesu i Parizu.

Društvene mreže su preplavljene nelaskavim komentarima o njenom telu, posebno o grudima, a Holi je odgovorila na njih putem Instagram priče, što je izazvalo talas podrške na mreži.

Mnogi su spekulisali da je imala operaciju grudi.

„Pretpostavljam da je dovoljno platila za njih da ih pokaže“, napisala je jedna osoba. Druga je dodala: „Njen hirurg je uradio odličan posao.“

Nekoliko dana kasnije, Holi se oglasila na Instagramu kako bi se pozabavila ovim problemom.

„Vidim komentare o mojim grudima i dok niko nema pravo da objašnjava, ovo je telo dojilje koja nije hranila svoju bebu satima, u redu! Ako znate, znate“, napisala je.

Lureli, brend koji je potpisao njenu haljinu, takođe je odgovorio na komentar na svom Instagramu: „Ako pod hirurgom mislite na njenu novorođenu bebu. Jedva čekam svet u kome ćemo navijati jedno za drugo umesto da pretpostavljamo.“

Holi i Holt su zajedno od 2016. godine i navodno bi trebalo da se venčaju oko 2022. godine. Holt je nazvao Holi svojom suprugom na dodeli Guvernerovih nagrada 17. novembra 2024. Par ima sina, Hoakina (8), i još jedno dete, rođeno krajem 2022. godine, čiji pol i ime nisu poznati javnosti. Svoj porodični život su uglavnom držali privatnim i retko dele fotografije svoje dece na društvenim mrežama.

