Glumac Enis Bešlagić je na društvenim mrežama otkrio da je ispunio veliku želju svom sinu Maku.

„Kada uspete da izmamite sinu osmeh od srca i ispunite mu želju da upozna košarkašku ikonu Željka Obradovića i glumačku legendu Bogdana Diklića, onda moja sreća ne poznaje granice. To je moja najveća radost“, napisao je uz fotografiju na kojoj svi zajedno poziraju.

Njegova objava je oduševila njegove pratioce. Enis je godinama u srećnom braku sa suprugom Sabinom, a par ima dvoje dece: 21-godišnju ćerku Asju i 19-godišnjeg sina Maka, koji je izrastao u zgodnog mladića.

U prethodnom intervjuu za Story. hr, glumac je otkrio kako on i njegova supruga vaspitavaju decu.

„Trudim se da normalno vaspitavam svoju decu, ali s druge strane, znamo da nismo jedini koji utiču na njihovo vaspitanje; tu je i škola kao obrazovna institucija, televizija, mediji i okolina.“ „Beskorisno je govoriti jednu stvar ako ona vidi nešto drugo na Instagramu ili nešto drugo na televiziji, ako čuje govor mržnje u vestima. Mogu samo da se molim Bogu da je zaštiti i sačuva od toga“, rekao je.

