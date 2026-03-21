Poznati glumac Kurt Rasel je za Men's Health govorio o seriji The Madison, novom projektu Tejlora Šeridana, tvorca kultnog Yellowstone-a, u kojem tumači jednu od glavnih uloga uz Mišel Fajfer. On ističe da su dijalozi njegovog lika u seriji gotovo identični onima iz njegovog stvarnog života sa Goldi. Par je zajedno još od 1983. godine, nikada se nisu venčali, a odgajili su četvoro dece u svojoj velikoj porodici.

"Razgovarao sam o tome sa Goldi"

Rasel tumači Prestona Klajborna, preminulog supruga lika koji igra Fajferova, čija smrt pokreće radnju serije. Rekao je da su dijalozi snažno odjeknuli u njemu na ličnom planu: "Takve razgovore smo Goldi i ja vodili. Njihova veza je vrsta odnosa kakvu danas gotovo više ne vidite – istinski ispunjena ljubavlju, bez skrivenih namera."

Dodao je da serija namerno prikazuje funkcionalan par, što je u savremenoj televizijskoj produkciji prava retkost: "Uvek je tu neka disfunkcija, disfunkcija i samo disfunkcija. Ovo je drugačije. Goldi i ja smo u dugoj vezi, Mišel je u dugoj vezi sa svojim suprugom Dejvidom I. Kelijem – uneli smo pravo životno iskustvo u ove uloge."

Ljubav koja traje 43 godine

Rasel i Honova prvi put su se sreli na snimanju filma 1968. godine, kada je njemu bilo 16, a njoj 21 godina. Goldi tada nije bila zainteresovana. Ponovo su se spojili 1983. na setu filma Swing Shift i od tada su nerazdvojni. Iako se nikada nisu venčali, izgradili su čvrstu porodicu: imaju zajedničkog sina Vajata, a Rasel je očuh deci Goldi Hon, glumici Kejt Hadson i Oliveru Hadsonu.

Živi život koji si zamislio

Osim ljubavne priče, sedamdesetpetogodišnji glumac povukao je paralelu između sebe i lika iz serije i po pitanju životnih izbora.

"Preselio sam se u Kolorado sa 26 godina. U nekom trenutku moraš odlučiti hoćeš li živeti život koji želiš ili ćeš samo pričati o tome. Ja sam odlučio da živim", zaključio je Rasel.

