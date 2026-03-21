Madona je zauzeta u Italiji dok su mnoge zvezde slavile dodelu Oskara. Pevačica, 67, viđena je u Veneciji 18. marta, prema izveštajima i fotografijama iz tog kraja. Bila je obučena u crnu puhastu jaknu sa velikim naočarima za sunce i dizajnerskim šeširom, držeći espreso dok se kretala gradom sa svojim timom.

Umesto da bude u Los Anđelesu na svojoj uobičajenoj zabavi posle dodele Oskara, koju često organizuje sa Gajem Ozirijem, Madona je odlučila da se fokusira na posao. Stigla je u Italiju nekoliko dana ranije, 16. marta, i brzo je počela da radi na novom projektu.

Madona u Veneciji bez šminke

Ipak, komentari o njenom licu koje pokušala da sakrije ispod kišobrana u jednom trenutku nadjačali su špekulacije o grandioznom povratku glumi. Kraljica popa nije imala trunku šminke, a fanovi su oduševljeni njenim izdanjem. 

Mediji kažu da snima novu seriju

Kako navode američki mediji, trenutno snima drugu sezonu serije „Studio“, koju je kreirao Set Rogen. Serija je poznata po tome što angažuje velika imena za gostujuće uloge, a Madona je jedno od najnovijih pojačanja. Nedugo nakon dolaska, viđena je na setu, pa je čak podelila fotografiju na društvenim mrežama na kojoj čita scenario sa jasno ispisanim imenom.

Madona u toplesu

Ostali glumci koji rade na seriji su Brajan Kranston, Ajk Barinholc i Džulija Garner. Garnerina angažovanost privlači dodatnu pažnju jer je nekada trebalo da igra Madonu u planiranom biografskom filmu koji je prošao kroz nekoliko promena.

Dok radi na seriji, Madona takođe priprema novu muziku. Prema rečima izvora, planira da objavi novi album kasnije ove godine. To bi bio njen prvi kompletan projekat posle nekog vremena i dolazi nakon njene uspešne turneje „Celebration Tour“, gde je izvodila svoje najveće hitove širom sveta.

