Život unutar britanske monarhije često ostaje skriven od očiju javnosti, ali povremena svedočenja onih koji su služili krunu bacaju novo svetlo na odnose u porodici. Ovoga puta, pažnju su privukle tvrdnje o princu Endruu, čoveku čije je ime već dugo narušeno aferama povezanim sa Džefrijem Epstajnom.

Grant Harold, koji je godinama brinuo o potrebama kralja Čarlsa, kraljice Kamile, kao i prinčeva Vilijama i Harija, podelio je svoja zapažanja o vojvodi od Jorka. Iako su se njihovi putevi sretali tek povremeno, Harold tvrdi da je svaki kontakt sa Endruom ostavljao neprijatan osećaj.

Nadmenost kao zaštitni znak

Bivši batler opisuje Endrua kao osobu koja je na površini održavala privid ljubaznosti, ali je suštinski zračila ogromnom arogancijom. Prema njegovim rečima, princ je gajio duboko uverenije da je superioran u odnosu na sve ostale.

"Znao je da bude ljubazan, da kaže hvala, ali se jasno osećalo da sebe vidi iznad drugih. To se primećivalo u načinu na koji se ponaša i ophodi prema ljudima".

Ono što je Haroldu bilo najupečatljivije jeste to što niko drugi od bliskih rođaka nije odavao takvu neprijatnu energiju. Ni pokojna kraljica, ni princ Filip, niti princeza Ana nisu tretirali osoblje na taj način.

"Ni kraljica, ni princ Filip, ni Čarls, ni princeza Ana, niko nije odavao takvu energiju. Kod njega je to bilo drugačije. Teško je objasniti, ali jednostavno niste želeli da budete u njegovoj blizini".

Neprijatne uspomene sa venčanja

Kao jedan od najgorih primera princovog ponašanja, Harold izdvaja trenutak sa kraljevskog venčanja kada je Endru demonstrativno ignorisao sve prisutne radnike. Njegova komunikacija bila je rezervisana isključivo za pripadnike visokog plemstva i najbliži krug prijatelja, dok su zaposleni za njega bili potpuno nevidljivi. Ovaj utisak delile su i Haroldove kolege, koje, kako on navodi, zapravo nisu imale nijednu lepu reč za princa.

"Iskreno, ne sećam se da je iko iz službe imao nešto lepo da kaže o njemu".

Hladni bratoubilački odnosi

Pored odnosa prema zaposlenima, Harold se osvrnuo i na dinamiku unutar same dinastije. On primećuje da Endru nikada nije bio deo "užeg kruga" poverenja, čak ni sa sopstvenim bratom, kraljem Čarlsom. Dok je kralj izuzetno blizak sa sestrom Anom, prema mlađem bratu je oduvek zadržavao primetnu distancu.

Veruje se da ta hladnoća nije plod slučajnosti, već da je aktuelni monarh decenijama gajio određene sumnje prema Endruovom karakteru i stilu života, što je rezultiralo trajnim zahlađenjem odnosa koje traje i danas.

