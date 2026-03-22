Slušaj vest

Serija "Očajne domaćice" trajala je još sedam sezona nakon što se Džesi Metkalf povukao sa malih ekrana. Publiku je tu dosta zbunilo jer je Džon Rouland, koga je igrao, bio istaknuti lik, iako i dosta kontroverazn jer je kao maloletan imao aferu sa Gabrijelom Solis čiji lik je glumila Eva Longorija.

"Dobio sam otkaz. Posle prve sezone jednostavno nisu znali u kom smeru da se razvija moja priča", rekao je glumac Džesi Metkalf pre nekoliko dana u podkastu Amande Hirsch Not Skinny But Not Fat.

Džesi Metklaf (47) koji je imao veoma turbulentan ljubavni život, prisetio se razgovora sa autorom serije Markom Čerijem: "Rekao mi je: "Ovo nisu Očajni kućni baštovani, nego Domaćice, tako da, nažalost, više nećeš biti član stalne glumačke ekipe".

Očajne domaćice

Glumac je dobro podneo takvu odluku: "U to vreme ponudili su mi glavnu ulogu u filmu John Tucker Must Die, studija 20th Century Fox, pa sam pomislio: "Hej, super, nema problema. Postaću filmska zvezda. Jednostavno sam uživao u tom uspehu jer me je serija zaista proslavila. Sve mi se otvaralo i samo sam uživao u tome".

Džesi Metkalf vratio se kasnije u seriju "Očajne domaćice", ali samo kao gost. Ta uloga mu je 2005. donela tri nominacije za nagradu Teen Choice, od kojih je jednu i osvojio, onu u kategoriji za zvezdu u usponu.

Džesi Metkalf

"Biti seks simbol uveliko zavisi od uloga koje igrate, a moje uloge su me stavile u tu poziciju. Ali, moj izgled su mnogi u medijima kritikovali i pomno analizirali. Skidanje majice u gotovo svakoj epizodi stvorilo je ogroman pritisak. Morate da budete u najboljoj mogućoj formi, a onda između projekata svi očekuju da u takvoj formi ostanete 24 sata dnevno, 365 dana u godini. To nije realno. Zato paparaci često fotografišu glumce između projekata kada nisu u formi - tada uzimaju pauzu, što uključuje i odmor od teretane", ispričao je 2021. za časopis i-D.

(Kurir.rs/Žena)

