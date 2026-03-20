Čak Noris, američki glumac i majstor borilačkih veština poznat po svojim kultnim ulogama u filmovima kao što su „Delta Fors“ i „Nestali u akciji“, kao i legendarnoj televizijskoj seriji „Voker, teksaški rendžer“, preminuo je na Havajima u 86. godini. Njegova porodica je objavila:

„Teška srca delimo vest o iznenadnoj smrti našeg voljenog Čaka Norisa juče ujutru. Iako bismo želeli da poštujemo njegovu privatnost, važno je znati da je bio okružen porodicom i u miru.“

Porodica je dodala da je Noris „živeo život vere, svrhe i nepokolebljive posvećenosti ljudima koje je voleo“.

Prema TMZ-u, Noris je primljen u bolnicu u sredu ili četvrtak, što je mnoge iznenadilo, jer je izvor koji je razgovarao sa njim dan ranije rekao da je u dobroj formi, dobrog raspoloženja i da je vežbao.

Ikona akcije i borilačkih veština

Decenijama je Noris bio sinonim za borilačke veštine i akcione filmove iz 1980-ih, a generacije ga posebno pamte po ulozi teksaškog rendžera Kordela Vokera u popularnoj seriji „Voker, teksaški rendžer“. Iako se poslednjih decenija povukao iz sveta filma, pojavio se u nekoliko manjih uloga, uključujući i film „Plaćenici 2“ iz 2012. godine.

Čak Noris i Brus Li u filmu U zmajevom gnezdu Foto: Concord Productions Inc / Golden / AFP / Profimedia

Dobio je crni pojas u nekoliko borilačkih veština, a 1989. godine dobio je zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih. Njegova posvećenost borilačkim veštinama bila je takva da je 2010. godine postao zvanični teksaški rendžer.

Privatni život i porodica

Noris je rođen 1940. godine u Oklahomi i služio je u američkom vazduhoplovstvu od 1958. do 1962. godine. Bio je dva puta oženjen i imao je petoro dece, uključujući glumca Majka Norisa i vozača NASKAR-a Erika Norisa. U kasnijim godinama izgubio je nekoliko bliskih ljudi, uključujući majku 2024. godine i prvu suprugu, Dajen Holeček.

