Kada organizujete tako veliko venčanje kao Džef Bezos i Loren Sančez, stavljate svoj brak u centar pažnje uz fanfare, pa su komentari neizbežni, a ovih dana mnogi veruju da je njihov već pred raspadom.

Američki milijarder, jedan od najbogatijih ljudi na Zemlji, oženio se prošlog leta u Veneciji s bivšom novinarkom u prisustvu mnogih zvezda, uz očekivani luksuz i proteste Venecijanaca.

Još uvek nisu proslavili prvu godišnjicu, a korisnici društvenih mreža nakon pojavljivanja ovog para na žurki koju Vanity Fair organizuje posle dodele Oskara veruju da je njihov brak u krizi.

Zamolila ga da se pomeri da pozira sama

Dok su Bezos i Loren Sančez hodali crvenim tepihom i fotografisali se, supruga bogataša mu je nešto rekla tiho, posle čega je on otišao iz kadra kako bi Loren pozirala sama.

"Ona je dokaz da se novcem ne kupuje klasa", "Loren: 'Mužu, skloni se, kradeš mi vreme pred kamerama'", "Njoj je važno samo da je fotografišu", neki su od komentara, a mnogi su se fokusirali i na njen izraz lica jer je u jednom trenutku Sančezova pogledala Džefa na način koji mnogi tumače kao "leden".

"Svako ko razume ljudsku psihologiju zna da je ovoj pogled koji žena upućuje muškarcu kad je razvod neizbežan", "Vidi se kako se on osmehuje na silu", "Nadam se da su potpisali predbračni ugovor" zapaženi su komentari na Iksu, ali stručnjakinja za govor tela Džudi Džejms kaže da ljudi preteruju.

Loren Sančez i Džef Bezos na Oskar afterpartiju

– Važan je kontekst. To nije oštar pogled, već Lorenin izraz lica više podseća na blago razočarenje jer njeni "signali flertovanja" ne nailaze odmah na kompliment – kaže ona za Daily Mail.

– Džef ili ne primećuje ili je ignoriše dok pozira – smatra ova ekspertkinja. – Lorenini "signali razočaranja" zbog tog pogrešnog koraka su spuštanje uglova usana i to što joj iz očiju nestaje osmeh.

Međutim, čak ni te sitnice ne traju dugo, naglašava ona.

– Jedan treptaj je dovoljan da ona opet ima lice koje zrači srećom i deluje kao uzbuđena mlada koja se osmehuje dok ćaska s nekim – dodaje Džudi Džejms.

Ovo svakako deluje kao previše analize za tako kratak trenutak, ali to je neizbežno kada brak privlači toliko pažnje u svetu slavnih.

Brak Džefa Bezosa i Loren Sančez

Milijarder i osnivač kompanije Amazon započeo je vezu s nekadašnjom novinarkom Loren Sančez dok je još bio oženjen spisateljicom i poslovnom ženom Mekenzi Skot, s kojom ima četvoro dece.

Razveo se 2019, posle 26 godina braka, a i Loren je prekinula brak s Patrikom Vajtselom, s kojim ima troje dece, iste godine.

Bezos je u brakorazvodnoj parnici izgubio 38,8 milijardi dolara, a njegova bivša supruga se posvetila filantropiji i svake godine izdvaja ogromne svote u humanitarne svrhe i za obrazovanje mladih.

U svakom slučaju, Džef Bezos je nastavio vezu s Loren Sančez, zaprosio je na jahti 2023. godine, a otkako je njihova ljubav javna uvek izgledaju zaljubljeno i opijeno jedno drugim, pa ne čudi što je kratak momenat u kom nisu izgledali presrećno zajedno izmamio toliko komentara.

