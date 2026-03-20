Slušaj vest

Čak Noris, američki glumac i majstor borilačkih veština, preminuo je na Havajima u 87. godini. On nije bio samo akcioni glumac – njegova priča više liči na scenario filma nego na običnu biografiju.

Rodio se u Rajanu kao Karlos Rej Noris 10. marta 1940. godine. Bio je tih, povučen i često nesiguran. Odrasto u porodici koja se borila sa nemaštinom, a otac je imao problema sa alkoholom.

Ali, baš iz takvih početaka često nastaju najneobičnije priče.

Čak Noris Foto: Profimedija

Kada je porastao, odlazi u vojsku – američko vazduhoplovstvo. Tamo, daleko od kuće, u Aziji, prvi put se susreće sa borilačkim veštinama. Ono što je za druge bila samo fizička aktivnost, za njega postaje prekretnica. Disciplina, fokus, kontrola – sve ono što mu je ranije nedostajalo, sada dobija oblik.

Tu dobija i nadimak “Čak”.

Vremenom, od tog tihog mladića nastao je vrhunski borac. Ne samo dobar – nego jedan od najboljih. Osvaja titule, pobeđuje protivnike i godinama ostaje skoro nepobediv. Otvara škole borilačkih veština, gde dolaze i poznati ljudi. Među njima je i Stiv Mekvin, koji će odigrati važnu ulogu u njegovom sledećem koraku - filmu.

U jednom trenutku upoznaje Brusa Lija. Njih dvojica snimaju film Way of the Dragon. U toj čuvenoj sceni borbe u Koloseumu, Čak Noris je protivnik Brusa Lija, i iako gubi u toj borbi, dobija nešto mnogo važnije – pažnju sveta.

Posle toga, počinje njegova transformacija u akcionu zvezdu.

1/6 Vidi galeriju Čak Noris bio je američki glumac, majstor borilačkih veština i jedna od najvećih akcionih ikona Holivuda. Foto: United Archives/Impress / United Archives / Profimedia, IFA Film / United Archives / Profimedia, NZ / Christophel Collection / Profimedia

Osamdesete godine – vreme kada akcioni heroji ne pričaju mnogo, ali rešavaju sve. Čak Noris postaje lice tog vremena kroz filmove kao što su Missing in Action i Delta Force. Njegovi likovi su uvek isti u suštini: pravedni, tihi, neumoljivi. Neko ko ne ulazi u borbu da bi pobedio – nego zato što je već jasno da će pobediti.

Ali prava, masovna popularnost dolazi kasnije.

Devedesetih godina pojavljuje se serija Walker, Texas Ranger. Tu je Čak Noris već više od glumca – on je simbol pravde. Njegov lik rešava probleme na način koji je jednostavan i direktan: ako zakon ne može sam, pomoći će pesnice. I publika to obožava.

I onda se dešava nešto što niko nije mogao da predvidi.

Internet ga pretvara u mit.

Počinju da kruže šale – takozvane “Čak Noris činjenice”. U tim forama, on više nije samo čovek. On je sila prirode, neko ko ne podleže zakonima fizike, logike, pa ni smrti.

Čak Noris Foto: Profimedia

„Čak Noris ne spava. On čeka.”

„Kada Čak Noris radi sklekove, on gura Zemlju nadole.”

I najzanimljivije – on se na to ne ljuti. Naprotiv, prihvatao je humor i čak učestvovao u njemu. Time je pokazao da iza tog “nepobedivog” imidža stoji čovek koji ume da se nasmeje sebi.

U privatnom životu, priča je mnogo mirnija. Porodičan čovek, otac, neko ko se posvetio veri i radu sa mladima. Osnivao je programe koji pomažu deci kroz sport i disciplinu pokušavajući da drugima pruži ono što je njemu nekada promenilo život.

Legenda o Čaku Norisu nije nastala samo zbog filmova ili udaraca. Nastala je zato što je jedan stidljiv dečak uspeo da izgradi sebe do nivoa gde ga ceo svet vidi kao simbol snage. A to je, realno, mnogo impresivnije od bilo koje fore sa interneta.

Bonus video: