Legendarni majstor borilačkih veština i glumac Čak Noris, poznat po filmovima poput The Delta Force i Missing in Action — preminuo je u 87. godini.

Prema navodima njegove porodice, umro je u četvrtak ujutru na Havajima, nakon što je bio hitno hospitalizovan. U saopštenju su naveli:

"Sa velikom tugom delimo vest da je naš voljeni Čak Noris iznenada preminuo juče ujutru. Iako bismo želeli da okolnosti zadržimo u privatnosti, znajte da je bio okružen porodicom i da je otišao u miru.“

Čak Noris je definitivno postao legenda, a vicevi o njemu su nas uvek dobro zasmejavali. Podetimo se nekoliko najzanimljivijih "činjenica" o legendarnom glumcu:

1. Kada je Bel izmislio telefon, imao je dva propupštena poziva od Čaka Norisa

2. Čak Noris je izgubio nevinost pre njegovog oca.

3. Čak Noris zna poslednju cifru broja “PI”.

4. Mađioničari znaju da hodaju po vodi, Čak Noris zna da pliva u zemlji.

5. Čak Noris može da udari Kiklopa između očiju.

6. Čak Noris spava sa jastukom ispod pištolja.

7. Čak Noris se seća šta je bilo sutra.

8. Čak Noris ne nosi kondom, jer od njega ne postoji zaštita.

9. Čak Noris može da preseče nož puterom.

10. Čak Noris je naterao luk da zaplače.

11. Čak Noris je prvi čovek na Mesecu, zato tamo nema života.

12. Čak Noris ne veruje u Boga, Bog veruje u Čaka Norisa.

13. Čak Noris pravi najbolju limunadu od jabuka.

14. Kada policajac zaustavi Čaka Norisa, policajac dobije kaznu.

15. Supermen je jednom izazvao Čaka Norisa. Gubitnik je morao da nosi gaće preko pantalona.

(Kurir.rs)

