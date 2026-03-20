Jedan od najpoznatijih američkih glumaca, Čak Norisnapustio nas je u 86. godini. Iza sebe ima impresivnu karijeru, ali je pre nekoliko godina odlučio da se povuče iz javnog života kako bi bio uz svoju teško bolesnu suprugu Đinu.

Odluka koja je promenila sve

"Moj ceo život bio je posvećen tome da ga učinim što boljim. Upravo zato sam i završio karijeru", izjavio je 2017. godine tada glumac.

Iako su mnogi verovali da se povukao zbog godina, istina je bila daleko emotivnija i teža.

Na poslednjim fotografijama slavnog glumca Čaka Norisa koje su objavljene nedavno vidi se glumac sa sedom kosom i bradom

Kobna injekcija i početak agonije

Noris je u više navrata govorio o trenutku koji je njegovoj porodici zauvek promenio život. Sve je počelo 2013. godine, kada je Đina primila injekciju pre magnetne rezonance zbog reumatoidnog artritisa.

U početku su mislili da je reč o rutinskoj proceduri, ali ono što je usledilo pokazalo je da situacija može imati ozbiljne i dugotrajne posledice.

"Nekoliko sati nakon injekcije osećala sam kao da mi celo telo gori, kao da je kroz mene prošla kiselina. U početku sam to osećala samo na određenim mestima, ali se bol stalno širio. Nakon toga bila sam prikovana za krevet pet meseci i bila mi je potrebna nega danonoćno. On je čak spavao pored mene i nije me napuštao. Molila sam se da preživim kako bih bila uz svoju decu", jednom prilikom je priznala Đina.

Ljubav jača od svega

"Izabrao sam da napustim filmsku karijeru kako bih se posvetio Đini. Moj ceo život sada je posvećen tome da je održim u životu. Verujem da je to najvažnije", rekao je Noris.

Dodao je i da su od početka njene bolesti potrošili čak dva miliona dolara na lečenje.

Misterija bez odgovora

Par je dugo pokušavao da prihvati činjenicu da nešto što se smatra rutinskim medicinskim postupkom može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući oštećenje bubrega i neuropatske bolove.

Međutim, uprkos brojnim analizama i konsultacijama sa lekarima, niko nije mogao sa sigurnošću da utvrdi šta je pošlo po zlu.

Na kraju je Đina sama došla do zaključka.

Teške optužbe i sudska borba

Uverena je da je otrovana gadolinijumom – kontrastnim sredstvom koje se koristi prilikom ovakvih snimanja. Zbog toga je podnela tužbu protiv kompanija koje proizvode te supstance, tražeći odštetu od 10 miliona dolara.

"To me je razbesnelo i slomilo mi srce – to je zla, ružna tajna koju kriju – ali odlučna sam da to promenim", rekla je Đina, aludirajući na to da se o potencijalnim posledicama gadolinijuma gotovo i ne govori.

Upozorenje za sve pacijente

Porodica Noris je tada smatrala da bi farmaceutske kompanije morale jasno da upozore pacijente na moguće rizike i komplikacije.

"Ono što se dogodilo Đini ne može se promeniti. Godinama se borimo za njeno zdravlje, a sada nam je cilj da sprečimo da se ovo dogodi drugim pacijentima. Ljudi moraju znati da sredstva koja se koriste pri magnetnoj rezonanci mogu biti opasna. Ne radi se o zabrani njihove upotrebe, već o obavezi lekara da pruže potpune informacije", izjavio je glumac za Washington Post.

Porodica kao najveća snaga

Đina i Čak Noris venčali su se 1998. godine i imaju dvoje dece – blizance Dakotu i Danilu.

Njihova priča danas je simbol bezuslovne ljubavi, ali i upozorenje da čak i naizgled bezazleni medicinski postupci mogu imati ozbiljne posledice.

