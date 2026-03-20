Legendarni majstor borilačkih veština i glumac Čak Noris, poznat po seriji "Teskaški rendžer"i filmovima "The Delta Force" i "Missing in Action", preminuo je danas u 87. godini.

Prema navodima njegove porodice, umro je u četvrtak ujutru na Havajima, nakon kratke hospitalizacije.

Čak Noris se ženio dva puta i sa suprugama dobio četvoro dece - Majka, Erika, Dakotu i Deni Li, a ima i vanbračnu ćerku Dejnu, koja se u njegovom životu pojavila kada je on imao 51, a ona 26 godina.

Noris je u prvom braku sa Dajanom Holeček bio od 1958. do 1989. u braku s Dajanom Holeček. Imao je samo 18 godina kada se venčao, dok je ona bila 17-godišnjakinja.

Posle četiri godine braka, dobili su sina Majka, potom sina Erika, a glumac je s drugom suprugom dobio i blizance Dakotu i Danilija kada je imao 61 godinu.

Na poslednjim fotografijama slavnog glumca Čaka Norisa koje su objavljene nedavno vidi se glumac sa sedom kosom i bradom

Tajna ćerka Čaka Norisa

2004. godine u svojoj autobiografiji "Uprkos svemu: Moja priča" priznao da je otac još jednog, vanbračnog deteta – žene po imenu Dejna.

Glumac je 1962. godine prevario suprugu Dajanu sa izvesnom Džoanom dok je boravio u Kaliforniji. U pitanju je bila kratka avantura, a rezultat njegove večeri strasti na zadnjem sedištu automobila bila je ćerka. Prema njegovom priznanju, od Dejnine majke je krio da je u braku.

– Moja je sramota što nikada nisam rekao Džoani da sam oženjen – napisao je Čak Noris u svojoj knjizi.

Čak Noris sa suprugom i decom Foto: Robyn Beck / AFP / Profimedia

U svakom slučaju, on je nastavio dalje sa svojim životom, a Džoana je sama iznela trudnoću, nijednom ne pokušavši da pronađe glumca. Njena ćerka je rasla, svesna toga ko je njen otac. Kada je imala 16 godina, jednom prilikom je prisluškivala razgovor njene majke s prijateljicom i čula da je ona dete jednog od najpoznatijih glumca planete. Umesto da odmah nešto kaže majci, Dejna je ćutala punu deceniju.

U jednom trenutku je, iako se njena majka protivila, odlučila da mu se obrati kada je imala 26 godina. Holivudski superstar dobio je te 1991. pismo, u kome mu je nepoznata devojka rekla da je on njen otac, da je ne zanimaju njegov novac i slava i da samo želi da se upoznaju. Noris je pristao da se sastane s Džoanom i Dejnom, a taj prvi susret oca i ćerke bio je nezaboravan.

– Nije mi bio potreban DNK, nije mi bio potreban mi nalaz iz krvi – rekao je glumac.

Čim je ugledao ćerku, Čak ju je zagrlio i oboje su zaplakali. Kako glumac piše, u tom trenutku je imao osećaj da poznaje Dajnu ceo život.

– Možda ima nezakonitih roditelja na svetu. Znam to jer sam ja jedan od njih. Ali nezakonite dece nema. Bog ima plan i svrhu za svaki život – zaključio je Čak Noris. Kasnije je otkrio da iako je supruga prihvatila činjenicu da ima vanbračnu ćerku "to je bio početak njihovog kraja" i razveli su se nedugo potom.

Čak Noris sa prvom suprugom Dajan Holoček Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Čime se bave deca Čaka Norisa?

Deca Čaka Norisa imaju raznovrsne karijere - glumci, kaskaderi, moto sportovi,borilačke veštine...

