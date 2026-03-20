Čak Noris preminuo je u 87. godini nakon hitne hospitalizacije. Iako još uvek nije zvanično potvrđeno, veruje se da je uzrok smrti srčani udar. Porodica legendarnog glumca, u saopštenju za javnost, istakla je da se smrt desila iznenada.

"Teška srca delimo vest o iznenadnoj smrti našeg voljenog Čaka Norisa juče ujutru. Iako bismo želeli da poštujemo njegovu privatnost, važno je znati da je bio okružen porodicom i u miru".

Simptomi srčanog udara

Prema klinici "Klivlend", srčani udar je hitno medicinsko stanje jer srce ne dobija dovoljno krvi bogate kiseonikom. Ovo je često posledica začepljenja u jednoj od arterija srca (koronarne arterije). Bez stalnog protoka krvi, delovi srčanog mišića mogu da počnu da odumiru. To sprečava srce da normalno pumpa i smanjuje protok krvi u ostatak tela.

Srčani udar može da se manifestuje kao jak, pritiskajući bol u grudima, ali ne mora uvek. Možda ćete osećati pritisak, stezanje ili težinu u grudima. Ponekad je teško dijagnostikovati jer može da liči i na probavne smetnje ili gorušicu. Nelagodnost u grudima obično traje najmanje 10 minuta.

Simptomi se ne pojavljuju svi odjednom. Možda ćete imati rane znake koji se postepeno javljaju. Na primer, možete da primetite blagu nelagodnost u grudima pri uobičajenim aktivnostima, kao što je penjanje uz stepenice ili brza šetnja.

Uopšteno, tipični znaci i simptomi infarkta miokarda uključuju:

bol ili nelagodnost u grudima, koja se može širiti u vilicu, vrat, rame, ruku ili leđa

kratkoća daha ili otežano disanje

osećaj velike iscrpljenosti ili slabosti bez očiglednog razloga

stomačni problemi, mučnina ili povraćanje

anksioznost ili osećaj da će se nešto loše desiti

jako znojenje

vrtoglavica ili osećaj omamljenosti

gubitak svesti

Moguće je doživeti srčani udar i bez bola u grudima. Neki ljudi imaju samo kratkoću daha, mučninu ili znojenje. To se ponekad naziva "tihi srčani udar". Ipak, i dalje je to srčani udar i zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Kardiovaskularna oboljenja (infarkti, šlogovi) odgovorna su za smrt svakog drugog stanovnika u Srbiji i predstavljaju vodeće uzroke smrti.

