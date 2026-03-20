Slušaj vest

Nakon vesti o smrti Čaka Norisa, od njega su se javno oprostila njegova deca, sin Dakota i ćerka Denili, koji su na društvenim mrežama objavili emotivne poruke posvećene ocu.

Smrt legendarnog glumca i majstora borilačkih veština rastužila je obožavaoce širom sveta. Noris je preminuo u 87. godini na Havajima, a njegova porodica sada prolazi kroz težak period. Među prvima su se oglasili njegov sin Dakota i ćerka Denili.

„Bio si najbolji otac“

Dakota Noris oprostio se od oca dirljivom objavom na Instagramu, koju je propratio nizom zajedničkih fotografija. U objavi je 24-godišnji Dakota napisao da je u Čaku Norisu imao oca kakvog je mogao samo da poželi.

„Tata, teško je pronaći prave reči za ovo, ali pokušaću. Ceo život bio si čovek na kojeg sam se ugledao. Tvoja velikodušnost, dobrota, hrabrost, poštenje, snaga, disciplina i vera u Boga samo su neke od stvari kojima sam se uvek divio. Živeo si svoj život s ciljem i s ljubavlju prema svim ljudima“, započeo je svoju objavu.

U nastavku je istakao koliko mu je značilo to što mu je otac svakodnevno pokazivao ljubav.

„Bio si najbolji otac kojeg mi je Bog mogao dati i najbolji čovek kojeg sam ikada upoznao. Bez obzira na to kroz šta sam prolazio, uvek si bio tu. Pobrinio si se da znam koliko me voliš. Iskreno, mislim da nije prošao nijedan dan da mi to nisi rekao. Ponosan sam što sam tvoj sin. Uspomene koje smo stvorili, lekcije koje si me naučio i smeh koji smo delili ostaće sa mnom do kraja života.

Hvala ti za sve što si dao našoj porodici i za primer koji si svakodnevno postavljao. Nadam se da ću živeti život koji će te učiniti ponosnim. Volim te, tata. Nedostajaćeš mi zauvek“, zaključio je.

„Moj tata bio je moj zaštitnik“

Nedugo nakon njega oglasila se i Denili Noris. I ona je na društvenim mrežama podelila oproštajnu poruku, u kojoj je posebno naglasila očevu toplinu i brižnost - osobine koje javnost možda nije uvek povezivala s njegovim imidžom akcionog junaka.

„Ne mislim da je reč ‘tuga’ dovoljna da opiše emocije kroz koje moja porodica i ja sada prolazimo… Gubitak roditelja je nešto za šta nikada ne možete biti spremni.

Pre nego što uzmem preko potrebno vreme za sebe i svoju porodicu, želela sam ovu objavu da posvetim svom dragom ocu i odam priznanje neverovatnom čoveku kakav je bio. Moj tata bio je moj zaštitnik od trenutka kada sam se rodila i čim me je uzeo u naručje, postala sam njegova devojčica. To je nešto čega sam uvek bila svesna, čak i kada sam bila prevelika da me nosi kako treba. Ipak smo to nekako uspevali, baš kao na jednoj od fotografija iznad.

Moj tata voleo je duboko i brinuo se za svaku osobu u svom životu s toliko nežnosti. Možda je spolja delovao kao ratnik, ali njegovo srce bilo je prepuno ljubavi i beskrajno sam zahvalna što su on i moja mama to preneli na mene. Reći koliko sam zahvalna što je bio moj tata zapravo je premalo. Poslednje 24 godine bio je moja sigurna luka i neprestano sam zahvalna za svu mudrost i ljubav koju je dao meni i mom bratu. Zauvek ću nastaviti njegovu zaostavštinu i drugima pružati saosećanje kakvo je on tako često pokazivao.

Imam toliko toga da kažem, 24 godine uspomena o kojima bih mogla pisati, ali barem ću reći ovo – nisam mogla od Boga poželeti boljeg oca. Hvala ti, Bože, što si me blagoslovio ocem koji je koristio svaku priliku da nam pokaže koliko želi da imamo dobar život. A tebi, tata, hvala što si me podržavao u svim mojim strastima i podsticao da se ne bojim nemogućeg. Hvala ti na tvojoj stalnoj saosećajnosti i na ljubavi koja me naučila da volim samu sebe. Obećavam da ću uvek pokušavati da te učinim ponosnim, iako si me svaki dan podsećao da je to već nemoguće ne biti. Volim te zauvek.

Tvoja devojčica,

Denili“, stoji u objavi ćerke Čaka Norisa.

Uz poruku je objavila i nekoliko fotografija iz detinjstva, koje pokazuju koliko su bili povezani, kao i citat iz Jevanđelja po Mateju: „Blago onima koji tuguju, jer će se utešiti.“

Čak Noris, zvezda akcionih filmova i poznati borac, imao je petoro dece: Majka, Dinu, Erika, Dakotu i Denili.