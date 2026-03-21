Slušaj vest

Nikolas Brendon, američki glumac najpoznatiji po ulozi Zandera Harisa u svih sedam sezona serije "Bafi, ubica vampira", preminuo je u 54. godini, prema objavi na zvaničnom Instagramu u petak.

"Slomljenog srca delimo vest o smrti našeg brata i sina, Nikolasarendona. Preminuo je u snu od prirodnih uzroka", napisala je njegova porodica, napominjući da "većina ljudi poznaje Nikija po njegovom glumačkom radu i likovima koje je oživljavao tokom godina."

"Poslednjih godina Niki je pronašao svoju strast u slikarstvu i umetnosti. Niki je voleo da deli svoj entuzijastični talenat sa svojom porodicom, prijateljima i obožavateljima", dodali su.

"Oni koji su ga istinski poznavali razumeli su da je njegova umetnost jedan od najčistijih odraza onoga što je bio. Iako nije tajna da je Nikolas u prošlosti imao problema, uzimao je lekove i lečio se kako bi se nosio s dijagnozom i pre smrti je bio optimističan u pogledu budućnosti", napisali su.

Porodica je na kraju zatražila privatnost dok "tuguju zbog njegovog gubitka i slave život čoveka koji je živeo s intenzitetom, maštom i srcem“.

"Hvala svima koji su pokazali ljubav i podršku" zaključili su.

"Moj dragi Niki, hvala ti za godine smeha, ljubavi i Dodžersa. Misliću na tebe kad god vidim ljuljašku. Volim te. Počivaj u miru" napisala je Alison Hanigan, koja je takođe glumila u seriji "Bafi, ubica vampira", prenosi 24sata.hr.

Brendon je glumio u popularnoj seriji o vampirima uz Saru Mišel Gelar, Karismu Karpenter, Dejvida Borijanaza, Seta Greena, Entonija Stjuarta Hida i Hanigan od 1997. do 2003. godine. Godine 2022. Brendon je otkrio da je doživeo srčani udar i nakon toga mu je dijagnostikovana srčana mana. Glumac se takođe borio sa sindromom cauda equina, zbog kog je podvrgnut višestrukim operacijama kičme.

