Legendarni glumac Čak Noris, zvezda akcionih filmova i serija i majstor borilačkih veština, umro je u 87. godini, što je potvrdila njegova porodica. Noris je pre dva dana hospitalizovan na Havajima, a njegova porodica nije otkrila uzrok smrti.

Čak Noris bio je američki glumac, majstor borilačkih veština i jedna od najvećih akcionih ikona Holivuda.

Noris je bio jedan od najnepokolebljivijih holivudskih akcionih heroja, ali je i pre toga izgradio reputaciju daleko od filmskog seta. Kasnih 60-ih i ranih 70-ih dominirao je turnirima i postao šestostruki svetski prvak. Svoje znanje o borilačkim sportovima i impresivne veštine uneo je i u bioskop, te ubrzo postao ključna figura akcionog žanra.

Čak je karijeru u filmskoj industriji započeo 70-ih godina, s filmom Brusa Lija "Na zmajevom putu".

Čak Noris sa prvom suprugom Dijan Holoček

Međutim, to nije bila uloga koja ga je lansirala među glumačke zvezde. To se dogodilo nešto kasnije, 1993. godine, kada je započeo snimanje serije "Voker, teksaški rendžer".

Noris je u njoj glumio lik Kordela Vokera, teksaškog rendžera koji se s kriminalcima obračunava na starinski način, tako da ih prebije.

Na poslednjim fotografijama slavnog glumca Čaka Norisa koje su objavljene nedavno vidi se glumac sa sedom kosom i bradom

Uz svog partnera Džimija Trivetea, kog je glumio Klarens Giljard Džunior, trudi se da održi red i mir, a njihova dinamika učinila ih je jednim od omiljenih televizijskih dvojaca tih vremena. Veliku ulogu u seriji je imala i Šeri Džej Vilson, koja je tumačila lik Aleks Kahil, lokalne okružne tužiteljke koja se ne slaže s Vokerovim metodama i jedina može da ga obuzda.

Serija je prvo izašla kao tri specijalne epizode na CBS-u, ali se na kraju prikazivala punih osam sezona, sve do 19. maja 2001. godine. Serija je prikazivana u čak 100 država.

