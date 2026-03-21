Nakon gotovo dve godine i duge pravne bitke, policijski snimak hapšenja pop zvezde Džastina Timberlejka iz juna 2024. godine napokon je ugledala svetlost dana.

Video materijal, objavljen u petak nakon dogovora pevačevog pravnog tima i vlasti sela Sag Harbor u Njujorku, pruža detaljan uvid u događaje koji su prethodili privođenju slavnog muzičara zbog vožnje pod uticajem alkohola.

Iako je Timberlejkov tim prvo pokušao da spreči objavu, tvrdeći da bi mu nanela "nepopravljivu štetu", na kraju su pristali na objavu redigovane verzije. Sudija je presudio da takav materijal "ne predstavlja neopravdano zadiranje u privatnost".

"Ja sam na svetskoj turneji"

Snimci s policijskih kamera prikazuju trenutak kada policajac zaustavlja Timberlejkov sivi BMW nakon što je pevač prošao kroz znak stop i krivudao kolovozom. U razgovoru s policajcem, Timberlejk deluje smireno, ali i pomalo zbunjeno. Kada ga policajac pita šta radi u tom kraju, pevač odgovara da je na turneji.

​- Na čemu? - upitao je policajac, ne razumevši ga.

​- Na svetskoj turneji. Teško je objasniti... ja sam Džastin Timberlejk - odgovorio je pevač.

Nakon toga, policajci su ga zamolili da izađe iz vozila kako bi obavio terenske testove treznosti. Snimak ga prikazuje kako pokušava da hoda po ravnoj crti i stoji na jednoj nozi, pri čemu se nekoliko puta zanjihao i izgubio ravnotežu. Tokom testiranja, pevač je priznao da se ne oseća prijatno.

​- Malo sam nervozan. Srce mi lupa - rekao je u jednom trenutku, dok mu je policajac svetiljkom proveravao oči.

Ubrzo nakon toga, vidno frustriran, komentarisao je zahtevnost zadataka.

​- Usput, ovo su stvarno, stvarno teški testovi - rekao je Timberlejk.

Pravna bitka za privatnost

Do objave gotovo osam sati materijala došlo je nakon što je više medijskih kuća podnelo zahtev prema njujorškom Zakonu o slobodi informisanja (FOIL). Timberlejkov pravni tim podneo je tužbu kako bi blokirao objavu, navodeći u sudskim dokumentima da snimak prikazuje pevača "u izuzetno ranjivom stanju", te da bi njeno puštanje u javnost "izložilo Timberlejka javnom ismevanju i maltretiranju".

U početku mu je odobrena privremena sudska zabrana, ali na kraju je postignut dogovor. Vlasti Sag Harbora, uključujući gradonačelnika Tomasa Gardelu, naglasile su kako je cilj objave potpuna transparentnost policijskog postupanja, s obzirom na ogromno interesovanje javnosti.

Podsetimo, incident se dogodio 18. juna 2024. godine. Timberlejk je odbio alko-test, te je priveden pod sumnjom za vožnju u alkoholisanom stanju. U septembru iste godine postigao je nagodbu s tužilaštvom, te priznao krivicu za manji saobraćajni prekršaj, vožnju sa smanjenim sposobnostima, što se u Njujorku ne smatra krivičnim delom. Osuđen je na novčanu kaznu od 500 američkih dolara i 25 sati dobrotvornog rada.

